В Госдуме рассказали, когда ждать индексации пенсий

«Мы сейчас как раз ждём такого решения. Конечно, было бы замечательно, если была бы возможность сразу на максимальные значения повысить. Оно должно быть принято. Если это будет произведено 1 января, то общее повышение пенсий за каждый месяц будет выше», — объяснила депутат в беседе с RT, отметив, что это было бы выгоднее в конечном итоге для пенсионеров.