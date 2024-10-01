В Госдуме рассказали, когда ждать индексации пенсий
Депутат Бессараб: В ГД ожидают индексации пенсий в январе 2025 года
В Госдуме ожидают, что индексация пенсий произойдёт 1-го января 2025 года. Об этом сообщила член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«Мы сейчас как раз ждём такого решения. Конечно, было бы замечательно, если была бы возможность сразу на максимальные значения повысить. Оно должно быть принято. Если это будет произведено 1 января, то общее повышение пенсий за каждый месяц будет выше», — объяснила депутат в беседе с RT, отметив, что это было бы выгоднее в конечном итоге для пенсионеров.
Ранее Светлана Бессараб рассказала, что российским пенсионерам старше 80 лет будет сделана надбавка к ежемесячным выплатам, выплачивать её начнут с 2025 года. Такую же помощь получат и инвалиды первой группы.
Life.ru