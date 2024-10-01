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1 октября, 04:08

В Госдуме рассказали об увеличении размера военных пенсий

Депутат Чаплин: Размер средней военной пенсии составит более 40 тысяч рублей

С 1 октября в России проиндексировали военные пенсии, что привело к увеличению их среднего размера до более чем 41 тысячи рублей. Это решение напрямую связано с пересмотром уровня инфляции, который составил 5,1%, что выше прогнозируемых ранее 4,5%. Депутат Госдумы Никита Чаплин отметил в беседе с РИА «Новости», что это повышение повлияет на благосостояние миллионов граждан, получающих военные пенсии.

Он также подчеркнул, что расчёт выплат для военных существенно отличается от гражданских пенсионеров. В основу расчёта пенсий для военнослужащих закладываются такие факторы, как оклад по должности, звание, стаж службы и дополнительные надбавки. По словам депутата, данный шаг стал результатом экономической необходимости пересмотра уровня инфляции, что обеспечило более высокие показатели индексации для этой категории граждан.

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Напомним, ранее сообщалось, что с 1 октября пенсии увеличат для нескольких категорий россиян, включая военных, пенсионеров, достигших 80 лет, и инвалидов первой группы. Как пояснила эксперт, индексация для военных составит 5,1% вместо ранее запланированных 4,5%, при этом точный размер прибавки будет зависеть от звания и стажа.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / MaximKir

Кирилл Сосновских
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