В Госдуме рассказали об увеличении размера военных пенсий

С 1 октября в России проиндексировали военные пенсии, что привело к увеличению их среднего размера до более чем 41 тысячи рублей. Это решение напрямую связано с пересмотром уровня инфляции, который составил 5,1%, что выше прогнозируемых ранее 4,5%. Депутат Госдумы Никита Чаплин отметил в беседе с РИА «Новости», что это повышение повлияет на благосостояние миллионов граждан, получающих военные пенсии.

Он также подчеркнул, что расчёт выплат для военных существенно отличается от гражданских пенсионеров. В основу расчёта пенсий для военнослужащих закладываются такие факторы, как оклад по должности, звание, стаж службы и дополнительные надбавки. По словам депутата, данный шаг стал результатом экономической необходимости пересмотра уровня инфляции, что обеспечило более высокие показатели индексации для этой категории граждан.