Несколько категорий россиян получат прибавку к пенсии в октябре

С 1 октября в России начнётся повышение пенсий для военных пенсионеров, граждан, достигших 80-летнего возраста в сентябре, и тех, кто получил инвалидность первой группы. Такое заявление в интервью агентству «Прайм» сделала доцент кафедры «Управления человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова при Торгово-промышленной палате России Людмила Иванова-Швец.

Она отметила, что для военных пенсионеров изначально планировалось повышение на 4,5%, но впоследствии было принято решение увеличить пенсии на 5,1%. При этом сумма индексации будет индивидуальной для каждого, так как она зависит от звания, выслуги лет и размера денежного довольствия.

Пенсионеры, которым в августе исполнилось 80 лет, а также инвалиды первой группы, получат двойную фиксированную часть страховой пенсии. Эта прибавка составит 8134 рубля и будет начислена автоматически, без необходимости подачи дополнительных заявлений.