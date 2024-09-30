Несколько категорий россиян получат прибавку к пенсии в октябре
Эксперт Иванова-Швец: В октябре увеличат пенсии военным и 80-летним гражданам
С 1 октября в России начнётся повышение пенсий для военных пенсионеров, граждан, достигших 80-летнего возраста в сентябре, и тех, кто получил инвалидность первой группы. Такое заявление в интервью агентству «Прайм» сделала доцент кафедры «Управления человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова при Торгово-промышленной палате России Людмила Иванова-Швец.
Она отметила, что для военных пенсионеров изначально планировалось повышение на 4,5%, но впоследствии было принято решение увеличить пенсии на 5,1%. При этом сумма индексации будет индивидуальной для каждого, так как она зависит от звания, выслуги лет и размера денежного довольствия.
Пенсионеры, которым в августе исполнилось 80 лет, а также инвалиды первой группы, получат двойную фиксированную часть страховой пенсии. Эта прибавка составит 8134 рубля и будет начислена автоматически, без необходимости подачи дополнительных заявлений.
Ранее сообщалось, что российские пенсионеры старше 80 лет и инвалиды первой группы могут рассчитывать на надбавку к ежемесячным выплатам в размере 1200 рублей, которая начнёт действовать с 2025 года. Член комитета Госдумы РФ по социальной политике Светлана Бессараб отметила, что такую доппомощь сейчас получают около 2,5 миллиона человек, и в результате изменений в законодательстве их количество может удвоиться.
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