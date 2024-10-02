Россиянам рассказали, как выйти на пенсию досрочно
Депутат Никитин: Получить досрочно пенсию можно при трудовом стаже в 42 года
Жителям России подсказали способ, как выйти на пенсию раньше положенного срока. Мужчины могут сделать это в 60 лет при условии, если накопят 42 года трудового стажа. Женщинам надо проработать 37 лет, чтобы претендовать на выплаты в 55. Об этом «Газете.ru» рассказал председатель Союза пенсионеров Московской области, депутат Московской областной думы Анатолий Никитин.
Однако есть и другие способы стать пенсионером раньше, чем в 58 лет для женщин и 63 года для мужчин. Например, если человека предпенсионного возраста сократят или отпустят в свободное плавание в связи с ликвидацией организации. Тогда он получит право выйти на пенсию на два года раньше, чем установлено законодательством РФ.
«При этом есть ряд определённых условий: стоять на учёте в службе занятости, иметь минимальный стаж работы от 20 лет и 25 лет для женщин и мужчин соответственно, плюс иметь необходимые баллы», — отметил депутат.
Пенсионный возраст сокращается и для сотрудников опасного и тяжёлого производства. В их числе работники с вредными условиями труда, горячих цехов, водители автобусов и трамваев, участники экспедиций. Для оформления досрочной пенсии надо обратиться в ПФР по месту жительства или в МФЦ. К заявлению прикладывается паспорт, СНИЛС и трудовая книжка.
Отметим, что в 2024 году к моменту выхода на пенсию россияне должны накопить 15 лет страхового стажа и 28,2 пенсионных балла. В 2025 году продолжат действовать те же условия, а затем потребуется накопить уже 30 баллов. Тем временем, в Госдуме рассматривают законопроект, который позволит детям передавать своим родителям пенсионные баллы. Депутаты предлагают разрешить передавать не более двух пенсионных баллов за календарный год: по одному баллу каждому родителю или два балла единственному родителю.