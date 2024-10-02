Россиянам рассказали, как выйти на пенсию досрочно

Жителям России подсказали способ, как выйти на пенсию раньше положенного срока. Мужчины могут сделать это в 60 лет при условии, если накопят 42 года трудового стажа. Женщинам надо проработать 37 лет, чтобы претендовать на выплаты в 55. Об этом «Газете.ru» рассказал председатель Союза пенсионеров Московской области, депутат Московской областной думы Анатолий Никитин.

Однако есть и другие способы стать пенсионером раньше, чем в 58 лет для женщин и 63 года для мужчин. Например, если человека предпенсионного возраста сократят или отпустят в свободное плавание в связи с ликвидацией организации. Тогда он получит право выйти на пенсию на два года раньше, чем установлено законодательством РФ.

«При этом есть ряд определённых условий: стоять на учёте в службе занятости, иметь минимальный стаж работы от 20 лет и 25 лет для женщин и мужчин соответственно, плюс иметь необходимые баллы», — отметил депутат.

Пенсионный возраст сокращается и для сотрудников опасного и тяжёлого производства. В их числе работники с вредными условиями труда, горячих цехов, водители автобусов и трамваев, участники экспедиций. Для оформления досрочной пенсии надо обратиться в ПФР по месту жительства или в МФЦ. К заявлению прикладывается паспорт, СНИЛС и трудовая книжка.