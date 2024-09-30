Россиянам могут разрешить передавать родителям баллы для увеличения пенсии

В понедельник, 30 сентября, группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесёт в Госдуму законопроект, который позволит детям передавать своим родителям пенсионные баллы. Документ, имеющийся в распоряжении ТАСС, предполагает изменения в закон «О страховых пенсиях».

Депутаты предлагают разрешить передавать не более двух пенсионных баллов за календарный год: по одному баллу каждому родителю или два балла единственному родителю. Увеличение количества баллов у родителей направлено на повышение их пенсий и уровня жизни, как указано в пояснительной записке.

Депутаты отмечают, что минимальный стаж и индивидуальный пенсионный коэффициент для назначения страховой пенсии по старости составляют от 15 лет и 30 баллов с 2025 года соответственно. В условиях новых пенсионных реалий необходима дополнительная поддержка лиц, выходящих на пенсию.

«С учётом всех пенсионных реформ и изменений для ряда граждан стало проблемой накопить минимальные 30 баллов для того, чтобы получить пенсию по старости», — заявил автор законопроекта, зампред фракции ЛДПР в Госдуме Сергей Леонов.

Авторы законопроекта уверены, что если дети будут делиться с родителями своими пенсионными баллами, это не причинит им большого ущерба, зато станет значительной помощью для матерей и отцов.