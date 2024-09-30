Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 сентября, 04:46
4816

Россиянам могут разрешить передавать родителям баллы для увеличения пенсии

В Госдуму хотят внести законопроект о передаче пенсионных баллов родителям

В понедельник, 30 сентября, группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесёт в Госдуму законопроект, который позволит детям передавать своим родителям пенсионные баллы. Документ, имеющийся в распоряжении ТАСС, предполагает изменения в закон «О страховых пенсиях».

Депутаты предлагают разрешить передавать не более двух пенсионных баллов за календарный год: по одному баллу каждому родителю или два балла единственному родителю. Увеличение количества баллов у родителей направлено на повышение их пенсий и уровня жизни, как указано в пояснительной записке.

Депутаты отмечают, что минимальный стаж и индивидуальный пенсионный коэффициент для назначения страховой пенсии по старости составляют от 15 лет и 30 баллов с 2025 года соответственно. В условиях новых пенсионных реалий необходима дополнительная поддержка лиц, выходящих на пенсию.

«С учётом всех пенсионных реформ и изменений для ряда граждан стало проблемой накопить минимальные 30 баллов для того, чтобы получить пенсию по старости», — заявил автор законопроекта, зампред фракции ЛДПР в Госдуме Сергей Леонов.

Авторы законопроекта уверены, что если дети будут делиться с родителями своими пенсионными баллами, это не причинит им большого ущерба, зато станет значительной помощью для матерей и отцов.

Индексации и баллы: Какие изменения ждут пенсионеров в 2025 году, объяснил профессор
Индексации и баллы: Какие изменения ждут пенсионеров в 2025 году, объяснил профессор

Ранее сообщалось, что в Госдуму вновь внесут законопроект о выплате 13-й пенсии. С такой инициативой выступил вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

Анатолий Цейко
  • Новости
  • Пенсии
  • Госдума
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров