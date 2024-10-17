«Безрассудно»: Песков предупредил, что план Зеленского чреват прямым конфликтом РФ и НАТО

«Он [Зеленский] хочет формализовать прямую вовлечённость НАТО в конфликт вокруг Украины. <...> То есть он говорит: Да, ребята, вы до этого участвовали, но как бы неофициально. А теперь давайте мы сделаем это официально, давайте НАТО будет здесь. Это недальновидно, безрассудно, нелогично в его ситуации», — сказал представитель Кремля.