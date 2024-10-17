«Безрассудно»: Песков предупредил, что план Зеленского чреват прямым конфликтом РФ и НАТО
Песков: «План победы» Зеленского создаёт риск прямого столкновения РФ и НАТО
Представленный Владимиром Зеленским «план победы» создаёт риск прямого столкновения России и НАТО. Таким мнением в разговоре с журналистами поделился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Он [Зеленский] хочет формализовать прямую вовлечённость НАТО в конфликт вокруг Украины. <...> То есть он говорит: Да, ребята, вы до этого участвовали, но как бы неофициально. А теперь давайте мы сделаем это официально, давайте НАТО будет здесь. Это недальновидно, безрассудно, нелогично в его ситуации», — сказал представитель Кремля.
Как отметил Песков, «это не план мира, это план дальнейшей экзальтации ситуации», имеющий цель вывести на грань столкновения Североатлантического альянса и РФ, что, конечно, чревато «совсем иными последствиями».
Напомним, что ранее Владимир Зеленский, представляя свой «план победы» в Верховной раде, заявлял, что его цель — завершить конфликт не позже 2025 года. Документ состоит из пяти пунктов и трёх секретных дополнений. Первое положение связано со вступлением Незалежной в НАТО. В Кремле отметили, что Зеленский просто выдаёт за мирный план политику «войны до последнего украинца», продиктованную США. А в Госдуме считают, что выступление Зеленского с новым планом является «бенефисом в театре марионеток». Между тем новый генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс пока не может поддержать все пункты этого документа.