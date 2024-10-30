Киев в шоке из-за слива «секретного» плана Зеленского, пишут СМИ

Киевских чиновников обескуражило негативное трактование в СМИ сведений о просьбе Владимира Зеленского передать Украине дальнобойные ракеты «Томагавк». Об этом сообщает газета Politico, ссылаясь на источники в украинском правительстве.

«Высокопоставленные киевские чиновники были в недоумении из-за того, что эта информация была разглашена в негативном ключе», — говорится в публикации.

Один из собеседников газеты на условиях анонимности рассказал, что в Пентагоне уже изучили «план победы» Зеленского и якобы назвали его реалистичным.