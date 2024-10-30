Киев в шоке из-за слива «секретного» плана Зеленского, пишут СМИ
Politico: Киев обескуражен реакцией на запрос Зеленского о передаче «Томагавков»
Киевских чиновников обескуражило негативное трактование в СМИ сведений о просьбе Владимира Зеленского передать Украине дальнобойные ракеты «Томагавк». Об этом сообщает газета Politico, ссылаясь на источники в украинском правительстве.
«Высокопоставленные киевские чиновники были в недоумении из-за того, что эта информация была разглашена в негативном ключе», — говорится в публикации.
Один из собеседников газеты на условиях анонимности рассказал, что в Пентагоне уже изучили «план победы» Зеленского и якобы назвали его реалистичным.
Напомним, ранее газета The New York Times раскрыла, что же содержится в секретном дополнении «плана победы» Киева. Как выяснили журналисты, Зеленский запросил у Запада ракеты «Томагавк» с дальностью более 2400 километров. Однако американские чиновники сочли этот запрос «совершенно невыполнимым».
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