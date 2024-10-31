Сводка СВО. Кураховская операция закончится в Константинополе, удар по Генштабу ВСУ, 31 октября Армия России разрезала украинскую группировку в Харьковской области, конец Сырскому и сдача участка под Суджей, как ВСУ будут уходить из Торецка — дайджест Life.ru. 30 октября, 21:07 Армия России уничтожает противника в Курской области. Обложка © ТАСС / Александр Река

Курская область, 31 октября

Ещё 350 вэсэушников уничтожено в Курской области за прошедшие сутки. По некоторым данным, освобождена Мартыновка. От неё всего четыре километра до Суджи. Моральный дух у боевиков ВСУ приближается к нулю. Военнопленные из 17-й ОТБр рассказали, что многие отказываются выполнять приказы командования. Большая часть из тех, кто вторгся на территорию России, перед отправкой получила угрозы из-за нежелания переходить границу.

Видео © Telegram / Минобороны России

В сложившейся обстановке глава Офиса президента Украины Андрей Ермак поручил главкому Александру Сырскому стабилизировать обстановку в Курской области. Сделать это будет сложно, учитывая, что уроженца Владимирской области не сильно уважают в войсках. Некоторые считают, что он вообще агент России и делает всё для гибели ВСУ.

Жители Курской области продолжают совершать подвиги. Во время обстрела посёлка Тёткино женщина прикрыла собой дочь и погибла. Боевики продолжают совершать военные преступления. В этом же посёлке они обстреляли детский дом. Как и на других участках фронта, хунта терроризирует и убивает местных жителей. В Горловке в ДНР оператор БПЛА убил парня, отправившегося в магазин за продуктами. Автор телеграм-канала «Чёрные гусары» пишет: «Очень надеемся, что операторов FPV-дронов — вэсэушников — будут искать и карать, как говорится, без сроков давности. То, что эти мрази делают с нашими раненными на поле боя и мирными жителями, не должно быть забыто».

Харьковская область, 31 октября

Видео © Telegram / Минобороны России

Армия России освободила село Кругляковка в Харьковской области. Село расположено вблизи реки Оскол. Теперь у командования есть два направления, куда можно двигаться. На юг в сторону Боровой, которая всего в 15 километрах, или же в сторону Купянска на север, бои за который уже фактически идут. Пока на этом направлении ВСУ помогает водная преграда.

По самому Харькову также продолжаются удары. Предварительно, «Искандер» поразил здание, где находились сотрудники СБУ. Они планировали обсудить так называемые контртеррористические мероприятия, то есть акции устрашения простых харьковчан. Сами жители города продолжают не только ждать прихода Российской армии, но и помогают ей. СБУ отчиталась о задержании 72-летнего инженера, который работал над модернизацией БПЛА «Герань». Свои наработки он передавал гендиректору одного из российских заводов ВПК.

Донецкая Народная Республика, 31 октября

Видео © Telegram / XUA — фото войны

Ситуация в Донецкой Народной Республике развивается в пользу России. ВСУ теряют населённые пункты один за другим. Наши бойцы заканчивают зачистку Кураховки. Военкор Юрий Котенок считает, что следующим населённым пунктом, где будет российский флаг, станет Ильинка.

ВС РФ также вошли в Курахово. Продвижение идёт по Запорожскому проспекту. Бои идут и в Торецке (Дзержинске). ВСУ взрывают дома. Считается, что это предвестник скорого отступления. Подобной тактике они следовали в Бахмуте (Артёмовске).

Военный эксперт Михаил Онуфриенко напоминает, что кураховская освободительная операция началась после того, как начался штурм Угледара, когда задышал весь прежде спокойный фронт. После падения этого города наши войска пошли западнее — от Золотой Нивы на север, вернули Шахтёрское, Ясную Поляну, Новоивановку, Богоявленку. Теперь ВС РФ выходят к Трудовому, говорит эксперт.

— Идёт охват Кураховского укрепрайона с юга. Боевые действия сосредоточены на восточных окраинах города. Сюда наши бойцы зашли, продвигаясь от Максимильяновки. Но цель кураховской наступательной операции значительно шире потому, что, продвигаясь от уже освобождённого Селидова на запад с поворотом на юго-запад от Шахтёрского на север, наши войска могут в конечном итоге выйти в точку, где расположен населённый пункт Константинополь. А это и означает окончательный охват всего Кураховского укрепрайона. Очевидно, что продвижение сразу в нескольких направлениях означает дробление силы врага на небольшие части и их уничтожение. При этом параллельно будет идти наступление на Мирноград, Павловск и другие города, — сказал Life.ru Михаил Онуфриенко.

Удар по Генштабу ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об ударе по Генштабу ВСУ в Киеве. В здание прилетели БПЛА «Герань». По его информации, в нём находился центр управления беспилотных систем. Заявляется, что ликвидировано девять вэсэушников, 17 получили ранения.

В украинском инфополе сразу же попытались сгладить последствия удара. Говорится лишь об обломках, но это стандартная тактика спикеров сил ПВО. Обычно они «сбивают» все ракеты и БПЛА, но почему-то горят предприятия, штабы и другая инфраструктура.

Наступление на Запорожском направлении

Ожидается наступление в Запорожской области. Фото © ТАСС / Александр Река

Украинские спикеры, как по указке, начали говорить, что у России нет подразделений, способных начать наступление на юге. Речь идёт о Запорожской и Херсонской областях. Действительно, отбивать оккупированные Украиной территории Херсонщины сложно из-за Днепра, а вот в Запорожье уже идут небольшие продвижения. И странно, что вокруг областного центра хунта начала создавать три линии обороны.

— Сегодня нет группировок, которые будут атаковать Запорожье и шагать по нашим украинским степям. Но готовиться надо, и нужно было это делать, конечно, позавчера, — заявил пресс-секретарь УГА «Юг» Сергей Братчук.

Ему вторит спикер сил обороны юга Украины Влад Волошин, отмечая, что сейчас на этом направлении наступательных российских группировок нет.

Если не знать всей ситуации на юге и довериться словам украинских говорящих голов, то кажется, что всё плохо, но это не так. ВС РФ регулярно уничтожают живую силу, технику и инфраструктуру в Запорожской и Херсонской областях. Минобороны отчиталось, что разбита нефтебаза, используемая ВСУ на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. И главное, когда на Украине массово говорят, что ничего не будет, жди обратного. Тем более что движение уже идёт.

— С мест сообщают, что нашим силам удалось вклиниться в оборону противника севернее Работина на Ореховском направлении. Продвижение при активном участии авиации и артиллерии идёт в направлении Новоданиловки и Малой Токмачки, — пишет военкор Евгений Поддубный.

Если внимательно посмотреть на карту, то становится понятно, что это наступление на Орехов, из которого идёт прямая дорога до Павлограда, который называют следующей целью ВС РФ после Покровска. Так что наступлению и в Запорожской, и Днепропетровской областях быть.