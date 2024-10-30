Главное в СВО. Котёл под Кураховом, оборона ВСУ рушится по принципу домино, 30 октября Рамзан Кадыров отдал распоряжение не брать в плен, откуда прилетел беспилотник в Гудермес, освобождение Ясной Поляны под Кураховом — главное из СВО в дайджесте Life.ru. 29 октября, 21:07 Боевые действия в Курской области. Обложка © ТАСС / Александр Река

Курская область, 30 октября

400 украинских солдат погубило киевское командование в Курской области. Среди побитой техники значатся польские образцы. Идут бои за Новоивановку. В Дарьине и Кругленьком уничтожены пункты дислокации ВСУ. Известно, что по ним отработала авиация. Из 22-й бригады ВСУ приходят сведения о больших потерях и невыполнении поставленных задач.

— Я не знаю конечной цели курской операции. Пополнение туда идёт быстрее, чем на Купянском или на других направлениях... Для того чтобы держать в Курской области такое количество военных, нужен немалый ресурс — и нужно понимать, что с ним делать дальше, — посетовал генерал ВСУ Дмитрий Марченко.

Цели вторжения в Киеве так и не обозначили, поэтому боевики решили, что лучше пока грабить местное население. Бойцы «Ахмата» обнаружили на западных торговых площадках иконы, украденные из храмов Курской области.

Противник подрывается на минах: в приграничном районе Курской области уничтожена БМП CV-90 ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

Донецкая Народная Республика, 30 октября

ВС РФ освободили сразу несколько населённых пунктов в Донецкой Народной Республике. В Министерстве обороны заявили о взятии Селидова. Бойцы группировки «Центр» также заняли Доброволье, Горняк и Катериновку.

Военкор Александр Коц пояснил, что, «лишившись Горняка, Киев потерял несколько важных угольных шахт». Кроме того, в городе располагается 190-метровая телевышка, которую противник использовал в качестве ретранслятора радиосигнала.

— Сдача этих населённых пунктов открывает простор для наступления вплоть до Днепра. В оставленных крупных агломерациях находились укрепрайоны, сформированные ещё на промышленных советских предприятиях в рамках жилой застройки. Например, Селидово — это командная высота, которая имеет тактическое и даже стратегическое значение с точки зрения развития наступательной активности на Покровском направлении. Последние три месяца Армия России освобождает по 500 квадратных километров, — комментирует военный эксперт Александр Степанов. — Террористическая вылазка хунты в курское приграничье стала катализатором обрушения украинского фронта по принципу домино. Когда уязвимость на одном участке противника непременно формирует для него ущерб для обороны на других.

Военный эксперт Борис Рожин напоминает про освобождение Ясной Поляны. Продвижение Армии России идёт к Курахову и трассе Н15 с юга, что в будущем грозит ещё одним «котлом» для ВСУ.

Карта СВО

Карта СВО в ДНР. Инфографика © Life.ru

Чечня, 30 октября

Впервые за время СВО украинские БПЛА атаковали Чечню. Дроны дотянулись до Гудермеса, где расположен Российский университет спецназа. Глава республики Рамзан Кадыров сообщил, что никто не пострадал, так как беспилотник попал в пустующее здание. Также руководитель Чечни пообещал ответить боевикам и уже отдал приказ чеченским военным не брать в плен вэсэушников.

— Беспилотник PD-2 мог прилететь не со стороны Одессы, а скорее всего, его маршрут был другой. Он был запущен в сторону Чёрного моря, по нейтральным водам прошёл большое расстояние и затем уже смог преодолеть Кавказский хребет и прилететь туда, куда прилетел, — предполагает депутат Госдумы Андрей Картаполов.

Новый способ борьбы с БПЛА

Ещё в середине октября корпорация «Ростех» отчиталась об испытаниях в зоне СВО специальных патронов калибра 12/76. Новый способ борьбы с БПЛА — для стрельбы требуется обычное охотничье ружьё. И это не единственный способ уничтожить небольшие цели при помощи таких патронов. В боях дроны опробовали сеть. Беспилотник зависает над «птичкой» противника и выпускает сеть. Аппарат теряет управление и разбивается.

Новый подход к перехвату вражеских беспилотников. Видео © Telegram / Портфель Генштаба

Такой «гуманный» способ уничтожения дронов даёт возможность ещё и затрофеить БПЛА, далее — перепрошивка и уже служба на благо России. Если же он разобьётся, то на запчасти.

Киев посылает медиков на убой

Призыв в армию Украины. Фото © ТАСС / TASS

Нехватка кадров в украинских подразделениях подтверждается не только тотальной мобилизацией, но и решениями Генштаба. Так, сократится количество тыловых должностей. В бой предлагают пустить IT-специалистов и медиков.

20% врачей из военных госпиталей отправятся на фронт, об этом сообщила нардеп Марьяна Безуглая. В свою очередь в Генштабе ВСУ опровергли её слова, заявив, что медики окажутся в стабилизационных пунктах подразделений. В такое развитие событий она не поверила. Веры и правда нет, учитывая, что Киев посылает на убой и психбольных, и женщин, а теперь и медиков.

Украинский фронт рухнул

Расчёты ТОС-1А группировки «Север» накрыли пункт дислокации ВСУ. Видео © Telegram / Северный ветер

Начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрий Марченко заявил о том, что украинский фронт рухнул. Не доверять словам генерал-майора нет оснований. Два года назад он вошёл в список 25 самых влиятельных военнослужащих ВСУ. И причин обрушения фронта много.

— Во-первых, это нехватка боеприпасов, вооружений. Во-вторых, это люди, нет людей, нет пополнений. Люди очень и очень заморены, они уже ну просто не вытягивают те фронты на которых находятся. И в-третьих, это разбалансирование управления. То, что сейчас происходит, я скажу, так не должно происходить точно, — пояснил Марченко.

В беседе с бывшим депутатом Бориславом Березой он особое внимание уделил киевскому командованию, которое принимает губительные решения для Украины. За это мы им можем сказать спасибо. Нардеп пришёл к неутешительному для себя выводу, что ВСУ потеряют и Покровск, и Купянск.

Авторы Даниил Черных