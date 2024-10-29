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Главное в СВО. Британский спецназ стал грузом 200 у Купянска, обозначены города, куда движутся ВС РФ, 29 октября

Всё больше подробностей вскрывается о военных преступлениях ВСУ под Суджей, в Европе назвали цели российских войск — дайджест Life.ru.

28 октября, 21:07
Боевые действия в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Боевые действия в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Курская и Брянская области, 29 октября

Меньше четырёх километров осталось Армии России до Суджи в Курской области. На своём пути наши бойцы за сутки уничтожили 350 боевиков ВСУ. В Курской области киевский режим лишился пяти американских самоходных установок Paladin. Несмотря на большие потери, командование продолжает посылать всё больше украинцев на территорию России.

Все они отправятся в морг, который организован в Юнаковке. Источники говорят, что только сюда за сутки привозят до 40 тел. И это не специализированный морг, а организованный в хозяйственной постройке. Возможно, кто-то из боевиков проводил карательную операцию против мирных жителей региона. Уже и западная пресса пишет, что укронацисты вели огонь по гражданским.

ВСУ не оставляют попыток забросить очередные подразделения на территорию России. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в районе населённого пункта Манев пресечена попытка прорыва через границу.

Известно, что группа была из 30 человек, часть из них — иностранные наёмники. После того как вылазка была сорвана и враг вернулся на свою территорию, по нему отработала артиллерия. Посёлок Манев, куда направлялось подразделение ВСУ, находится на границе с Черниговской областью, что ставит под вопрос оставление её в составе Украины.

Уничтожение бронетранспортёра М-113 ВСУ оператором ударного FPV-дрона в приграничном районе Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Донецкая Народная Республика, 29 октября

Считаные месяцы остались до освобождения Донецкой Народной Республики, считает советник главы республики Игорь Кимаковский. В свою очередь Министерство обороны Российской Федерации подтвердило взятие Цукурина.

— После освобождения Цукурина следует ждать рывка на Новоселидовку с дальнейшим выходом на Курахово с севера, — считает военкор Александр Коц.

Польский журналист Мартин Вырвал посетил Донбасс и сделал неутешительные выводы для ВСУ. Часов Яр — это уже руины, но и тут присутствие украинских подразделений закончится через несколько месяцев. Следующей будет Константиновка. Когда эти два города падут, то будет открыта дорога на Краматорск и Славянск. И наступление не остановится с началом распутицы.

Если идёт дождь, можете быть уверены, что будут штурмы. Во-первых, тогда не летают дроны, поэтому штурмовиков сложнее заметить на большом расстоянии. Во-вторых, видимость на более коротких дистанциях также затруднена. К тому же солдаты быстрее устают в карауле, — рассказал ему поляк, воюющий в составе ВСУ.

Сейчас наступление идёт и от Угледара. В почти уже освобождённой Богоявленке наши спецслужбы и военные спасли гражданина США, который помогал ВС РФ. Два года он находился на Украине и помогал наносить удары.

Уже можно смело говорить, что Украина не желает оставлять после себя никого в живых. Как и в Курской области, боевики расстреливали мирных жителей.

— В одном районе расстреляли сразу семерых мужчин и расправились с десятком собак. Затем заявили жителям, что с ними будет это же, если не уедут на Украину. Дома расстреливали из танков и миномётов ещё задолго до того, как сюда зашла Российская армия, — сообщила жительница Украинска.

На Украине мстят военкоматам

Сотрудники ТЦК настолько раздражают украинцев, что из-за них страдают и другие структуры. Писатель Андрей Кокотюха утверждает, что в Киеве начались поджоги из-за ТЦК. Речь идёт об отделении «Укрпочты». Причина возгорания понятна каждому мужчине с паспортом Украины.

На почте мне сказали, что это из-за того, что «Укрпочта» доставляет повестки из военкомата. Не знаю, как почтальоны узнали об этом. Возможно, было какое-то предупреждение или это просто одна из версий. Но пока почта не доставляла повестки, поджогов действительно не было, — сообщил Кокотюха.

На помощь киевскому режиму готовы прийти наёмники из стран НАТО, но и они уничтожаются ВС РФ.

Британский спецназ под Харьковом стал грузом 200

FPV-дроны «северян» уничтожают огневые точки ВСУ в Харьковской области. Видео © Telegram / Северный Ветер

Как британский спецназ «засветился» под Харьковом и стал грузом 200? Великобритания всячески пытается откреститься от прямого участия в боевых действиях против российских войск. Ладно бы техника и оружие, но вот трофеи, а именно знаки различия, говорят, что подданные короля из элитных подразделений выступают как диверсионно-разведывательные группы. Русским военным удалось уничтожить такое «украинское» подразделение с шевронами SAS — формирование войск специального назначения.

Кому-то может показаться странным, что британцы напрямую помогают преступникам, но нет. Во время югославских войн они помогали террористам из Армии освобождения Косова. Эта организация знаменита убийством мирных сербов.

В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в районе населённого пункта Волчанск Харьковской области был обнаружен пункт временной дислокации ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

Куда будет наступать Армия России

В Европе, как и на Украине, уже все понимают, что российские войска не остановятся на границах Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР. Куда будет наступать Армия России, сообщается о плане взятия этих территорий, которые по версии СМИ должны реализоваться к 2026 году?

Немецкое издание Bild со ссылкой на разведку пишет, что целями России будут Харьков и Днепропетровск. Если даже предположить, что это правда, то можно сделать вывод, что у России есть войска, техника, вооружение. Так что все разговоры о ракетах на два-три дня можно забыть раз и навсегда. Die Welt также пишет о вероятном продвижении к Днепру. Оба немецких издания приходят к выводу, что ВС РФ лишат Украину большого промышленного района.

Украинское издание «Фокус» заявляет, что укреплений в Днепропетровской области нет. Местная администрация успокаивает, что всё строится, но военные опровергают это.

— По дороге от Павлограда до Покровска (Красноармейска) фортификаций нет. А если есть немного подальше, то они стоят недостроенные уже несколько месяцев. Балки, доски — это всё стоит недостроенное. Окопы не обустроены. Ничего не делается, — заявил украинский военнослужащий.

Если планы по освобождению Днепропетровской области, как и Харьковской, осуществятся, то Украина превратится в аграрное государство. Теоретически это возможно сделать и с помощью ракетных ударов. Тем более из слов Владимира Зеленского понятно, что никаких переговоров не будет и ВСУ придётся отступать.

Сводка СВО. ВСУ бросили под Курск женщин, ВС РФ начнут охоту на украинский Rheinmetall, 28 октября
Сводка СВО. ВСУ бросили под Курск женщин, ВС РФ начнут охоту на украинский Rheinmetall, 28 октября
Авторы
Даниил Черных
Даниил Черных
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