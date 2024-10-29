Главное в СВО. Британский спецназ стал грузом 200 у Купянска, обозначены города, куда движутся ВС РФ, 29 октября Всё больше подробностей вскрывается о военных преступлениях ВСУ под Суджей, в Европе назвали цели российских войск — дайджест Life.ru. 28 октября, 21:07 Боевые действия в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Курская и Брянская области, 29 октября

Меньше четырёх километров осталось Армии России до Суджи в Курской области. На своём пути наши бойцы за сутки уничтожили 350 боевиков ВСУ. В Курской области киевский режим лишился пяти американских самоходных установок Paladin. Несмотря на большие потери, командование продолжает посылать всё больше украинцев на территорию России.

Все они отправятся в морг, который организован в Юнаковке. Источники говорят, что только сюда за сутки привозят до 40 тел. И это не специализированный морг, а организованный в хозяйственной постройке. Возможно, кто-то из боевиков проводил карательную операцию против мирных жителей региона. Уже и западная пресса пишет, что укронацисты вели огонь по гражданским.

ВСУ не оставляют попыток забросить очередные подразделения на территорию России. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в районе населённого пункта Манев пресечена попытка прорыва через границу.

Известно, что группа была из 30 человек, часть из них — иностранные наёмники. После того как вылазка была сорвана и враг вернулся на свою территорию, по нему отработала артиллерия. Посёлок Манев, куда направлялось подразделение ВСУ, находится на границе с Черниговской областью, что ставит под вопрос оставление её в составе Украины.

Уничтожение бронетранспортёра М-113 ВСУ оператором ударного FPV-дрона в приграничном районе Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Донецкая Народная Республика, 29 октября

Считаные месяцы остались до освобождения Донецкой Народной Республики, считает советник главы республики Игорь Кимаковский. В свою очередь Министерство обороны Российской Федерации подтвердило взятие Цукурина.

— После освобождения Цукурина следует ждать рывка на Новоселидовку с дальнейшим выходом на Курахово с севера, — считает военкор Александр Коц.

Польский журналист Мартин Вырвал посетил Донбасс и сделал неутешительные выводы для ВСУ. Часов Яр — это уже руины, но и тут присутствие украинских подразделений закончится через несколько месяцев. Следующей будет Константиновка. Когда эти два города падут, то будет открыта дорога на Краматорск и Славянск. И наступление не остановится с началом распутицы.

— Если идёт дождь, можете быть уверены, что будут штурмы. Во-первых, тогда не летают дроны, поэтому штурмовиков сложнее заметить на большом расстоянии. Во-вторых, видимость на более коротких дистанциях также затруднена. К тому же солдаты быстрее устают в карауле, — рассказал ему поляк, воюющий в составе ВСУ.

Сейчас наступление идёт и от Угледара. В почти уже освобождённой Богоявленке наши спецслужбы и военные спасли гражданина США, который помогал ВС РФ. Два года он находился на Украине и помогал наносить удары.

Уже можно смело говорить, что Украина не желает оставлять после себя никого в живых. Как и в Курской области, боевики расстреливали мирных жителей.

— В одном районе расстреляли сразу семерых мужчин и расправились с десятком собак. Затем заявили жителям, что с ними будет это же, если не уедут на Украину. Дома расстреливали из танков и миномётов ещё задолго до того, как сюда зашла Российская армия, — сообщила жительница Украинска.

На Украине мстят военкоматам

Сотрудники ТЦК настолько раздражают украинцев, что из-за них страдают и другие структуры. Писатель Андрей Кокотюха утверждает, что в Киеве начались поджоги из-за ТЦК. Речь идёт об отделении «Укрпочты». Причина возгорания понятна каждому мужчине с паспортом Украины.

— На почте мне сказали, что это из-за того, что «Укрпочта» доставляет повестки из военкомата. Не знаю, как почтальоны узнали об этом. Возможно, было какое-то предупреждение или это просто одна из версий. Но пока почта не доставляла повестки, поджогов действительно не было, — сообщил Кокотюха.

На помощь киевскому режиму готовы прийти наёмники из стран НАТО, но и они уничтожаются ВС РФ.

Британский спецназ под Харьковом стал грузом 200

FPV-дроны «северян» уничтожают огневые точки ВСУ в Харьковской области. Видео © Telegram / Северный Ветер

Как британский спецназ «засветился» под Харьковом и стал грузом 200? Великобритания всячески пытается откреститься от прямого участия в боевых действиях против российских войск. Ладно бы техника и оружие, но вот трофеи, а именно знаки различия, говорят, что подданные короля из элитных подразделений выступают как диверсионно-разведывательные группы. Русским военным удалось уничтожить такое «украинское» подразделение с шевронами SAS — формирование войск специального назначения.

Кому-то может показаться странным, что британцы напрямую помогают преступникам, но нет. Во время югославских войн они помогали террористам из Армии освобождения Косова. Эта организация знаменита убийством мирных сербов.

В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в районе населённого пункта Волчанск Харьковской области был обнаружен пункт временной дислокации ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

Куда будет наступать Армия России

В Европе, как и на Украине, уже все понимают, что российские войска не остановятся на границах Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР. Куда будет наступать Армия России, сообщается о плане взятия этих территорий, которые по версии СМИ должны реализоваться к 2026 году?

Немецкое издание Bild со ссылкой на разведку пишет, что целями России будут Харьков и Днепропетровск. Если даже предположить, что это правда, то можно сделать вывод, что у России есть войска, техника, вооружение. Так что все разговоры о ракетах на два-три дня можно забыть раз и навсегда. Die Welt также пишет о вероятном продвижении к Днепру. Оба немецких издания приходят к выводу, что ВС РФ лишат Украину большого промышленного района.

Украинское издание «Фокус» заявляет, что укреплений в Днепропетровской области нет. Местная администрация успокаивает, что всё строится, но военные опровергают это.

— По дороге от Павлограда до Покровска (Красноармейска) фортификаций нет. А если есть немного подальше, то они стоят недостроенные уже несколько месяцев. Балки, доски — это всё стоит недостроенное. Окопы не обустроены. Ничего не делается, — заявил украинский военнослужащий.

Если планы по освобождению Днепропетровской области, как и Харьковской, осуществятся, то Украина превратится в аграрное государство. Теоретически это возможно сделать и с помощью ракетных ударов. Тем более из слов Владимира Зеленского понятно, что никаких переговоров не будет и ВСУ придётся отступать.

Авторы Даниил Черных