Сводка СВО. ВСУ бросили под Курск женщин, ВС РФ начнут охоту на украинский Rheinmetall, 28 октября ВС РФ освободили несколько населённых пунктов в ДНР и Харьковской области, под Курском в плен взята женщина-снайпер, в Сумах уничтожены HIMARS — обстановка в зоне СВО 28 октября. 27 октября, 21:07 Работа экипажей танков Т-80 3-го армейского корпуса Южной группировки войск в зоне проведения специальной военной операции. Обложка © ТАСС / Александр Река

Донецкая Народная Республика, 28 октября

Армия России выбивает противника по всей территории из оккупированных населённых пунктов Донецкой Народной Республики. Министерство обороны России официально подтвердило освобождение Измайловки. Таким образом, группировка «Центр» продолжает развивать наступление от Горняка. Теперь требуется взять Новоселидовку, тогда российские войска получат доступ к трассе, ведущей к Курахову. Военный корреспондент Александр Коц отмечает, что эта дорога позволит выйти к Курахову с севера.

Среди уничтоженной техники интерес вызывает израильский тактический радиолокационный комплекс ieMHR, способный обнаруживать небольшие воздушные объекты. Казалась бы, что в сложившейся на Ближнем Востоке ситуации такое оборудование нужно было бы и войскам страны-производителя, но Израиль их и не передавал. Ещё в прошлом году они прибыли из Литвы.

Подразделения ВСУ ещё остаются в Селидове, но они уже не могут повлиять на ситуацию. Источники говорят, что боевики прячутся по подвалам, а продукты и воду им доставляют только дронами. Покровск (Красноармейск) всё ближе.

Наши войска начали вторую зачистку Селидова. Видео © Telegram / Донецкий стрингер (Бородатый документалист)

— Красноармейская агломерация является воротами в Днепропетровскую область, при этом после Красноармейска на западе будет куда как меньше подготовленной полевой фортификации и индустриальной застройки, — считает военный эксперт Борис Рожин.

После освобождения Угледара ВС РФ двинулись к Богоявленке и в этом посёлке уже поднят русский флаг. Примечательно, что стяг водружён над детским садом, где были обнаружены раненые вэсэушники. Во-первых, это показатель того, что эвакуации нет. Во-вторых, ВСУ продолжают использовать гражданскую инфраструктуру для собственных целей. К этому же населённому пункту продвигаются наши подразделения со стороны Шахтёрского. В случае соединения вражеский гарнизон в Новоукраинке обречён. Предварительно, противник уже бежит оттуда.

Над Богоявленкой за Угледаром поднят флаг России. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры русской Весны

Курская область, 28 октября

Ещё 250 украинских военнослужащих не вернутся домой из Курской области. Подбит также американский бронетранспортёр «Stryker». Десантникам удалось затрофеить автомобиль «Козак».

— На этих автомобилях заходил нацистский батальон «Кракен». Когда наши штурмовые отряды их начали выбивать, они начали на нём уходить и застряли в торфяном болоте. Машина провалилась полностью, по колёса, — рассказал боец с позывным Мотор.

Кадры уничтожения пехоты ВСУ десантниками группировки «Север» в Курском приграничье. Видео © Telegram / Крылатые

За всё время вторжения более 400 вэсэушников оказались в плену. Среди них есть и женщины. Одна из тех, кто сложил оружие, служила снайпером. Подготовку проходила в Великобритании. Российским военным рассказала, что женщины идут в армию добровольно.

Уничтожают ВСУ и в соседней Сумской области. В Сумах ракетчики точно попали по стоянке РСЗО HIMARS. Две машины и до 70 боевиков больше не будут бить по приграничью.

Харьковская область, 28 октября

В Харьковской области военкор Евгений Лисицын заявляет об освобождении Кругляковки и выходу к Загрызову. Между этими населёнными пунктами находится мост через реку Оскол, что даёт возможность начать продвижение к Купянску. Украинская администрация сообщает, что в городе осталось около трёх тысяч человек, что довольно много для населённого пункта, находящегося в 2,5 километра от боевых действий.

Под российским флагом теперь и Першетравневое. Из этого посёлка идёт прямая дорога в Боровую, где сейчас заживо гниют украинские радикалы.

— Украинские прифронтовые пункты сбора раненых, расположенные в населённых пунктах Боровая, Подлиман и Новоплатоновка Харьковский области, переполнены «трёхсотыми» и им не оказывается никакой врачебной помощи. Людей просто свозят туда с линии фронта и бросают умирать, — поделились российские подпольщики.

Четыре ударных дрона типа «Баба-Яга» уничтожены бойцами «Севера» в Харьковской области. Видео © Telegram / Северный Ветер

Завод немецкого оружейного концерна Rheinmetal

Первый завод немецкого оружейного концерна Rheinmetal заработал на Украине. К концу года он выпустит первую гусенечную боевую пехотную машину Lynx. БМП с экипажем в три человека может перевезти максимум восемь бойцов. Вес — до 44 тонн. Для сравнения: российская БПМ-3 легче почти в 2,5 раза. Глава компании Армин Паппергер говорит, что это не последнее предприятие.

— Немецкий концерн Rheinmetall запустил в работу первый из четырёх военных заводов на Украине. Как и обещали ранее, с нетерпением ждём праздничного российского салюта прямо на производстве, — отреагировал на открытие завода зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

В Европе тоже понимают, что предприятие становится целью для России. Автор чешского издания Forum24 Карел Долейши пишет, что сейчас ракеты поражают объекты в глубоком украинском тылу. Помимо этого он опасается, что немецкое детище может попасть в руки России и будет работать на благо нашей армии. Учитывая сегодняшнюю обстановку, завод может вообще не заработать на полную мощность. Регулярные удары по энергетической инфраструктуре и потеря производства металла прямо на это влияют.

Авторы Даниил Черных