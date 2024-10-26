Первый завод Rheinmetall занялся выпуском немецких БМП на Украине
ТСН: На Украине запущен первый оборонный завод Rheinmetall из четырёх
Немецкий оборонный концерн Rheinmetal открыл первое своё предприятие на территории Украины, в планах построить четыре таких завода. Об этом в интервью изданию ТСН рассказал глава компании Армин Паппергер.
«Первый завод уже работает. Украинская оборонная индустрия – это наш партнёр. Сейчас у нас есть производственное предприятие и предприятие по обслуживанию», — поделился он.
По его утверждению, уже к концу текущего года с украинского конвейера сойдёт первая боевая пехотная машина Lynx. Паппергер надеется на плодотворное сотрудничество с Киевом в вопросах оборонного производства.
Ранее издание Spiegel сообщало, что партии Восточной Германии рассматривают запрет поставок оружия Украине после состоявшихся выборов. Коалицию могут сформировать «Христианско-демократический союз» (ХДС), победивший в Саксонии и занявший второе место в Тюрингии, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца и «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (ССВ), который выступает за ограничение вооружений для Киева.
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