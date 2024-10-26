Первый завод Rheinmetall занялся выпуском немецких БМП на Украине

Немецкий оборонный концерн Rheinmetal открыл первое своё предприятие на территории Украины, в планах построить четыре таких завода. Об этом в интервью изданию ТСН рассказал глава компании Армин Паппергер.

«Первый завод уже работает. Украинская оборонная индустрия – это наш партнёр. Сейчас у нас есть производственное предприятие и предприятие по обслуживанию», — поделился он.

По его утверждению, уже к концу текущего года с украинского конвейера сойдёт первая боевая пехотная машина Lynx. Паппергер надеется на плодотворное сотрудничество с Киевом в вопросах оборонного производства.