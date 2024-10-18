На выборах в восточных землях Германии партии, набравшие наибольшее количество голосов, обсуждают возможность добавления в коалиционное соглашение пункта о запрете поставок оружия Украине, сообщает издание Spiegel.

Согласно информации, коалицию могут сформировать «Христианско-демократический союз» (ХДС), победивший в Саксонии и занявший второе место в Тюрингии, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца и «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (ССВ), который выступает за ограничение вооружений для Киева.

Лидер ССВ Сара Вагенкнехт заявила, что для достижения мира на Украине необходимо искать дипломатическое решение и отказаться от поставок оружия, а новые американские ракеты не должны размещаться на территории Германии.

Издание подчеркивает, что эти пункты должны быть закреплены в окончательном коалиционном соглашении в Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге, однако в первоначальной версии документа почти не упоминается конфликт на Украине.

«В первую очередь, именно поэтому переговоры могут быть обречены на провал», — добавляет Spiegel.