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18 октября, 04:38

Одна из стран НАТО может заблокировать оружейные поставки Украине

Spiegel: Партии восточной Германии рассматривают запрет поставок оружия Украине

На выборах в восточных землях Германии партии, набравшие наибольшее количество голосов, обсуждают возможность добавления в коалиционное соглашение пункта о запрете поставок оружия Украине, сообщает издание Spiegel.

Согласно информации, коалицию могут сформировать «Христианско-демократический союз» (ХДС), победивший в Саксонии и занявший второе место в Тюрингии, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца и «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (ССВ), который выступает за ограничение вооружений для Киева.

Лидер ССВ Сара Вагенкнехт заявила, что для достижения мира на Украине необходимо искать дипломатическое решение и отказаться от поставок оружия, а новые американские ракеты не должны размещаться на территории Германии.

Издание подчеркивает, что эти пункты должны быть закреплены в окончательном коалиционном соглашении в Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге, однако в первоначальной версии документа почти не упоминается конфликт на Украине.

«В первую очередь, именно поэтому переговоры могут быть обречены на провал», — добавляет Spiegel.

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Ранее Life.ru сообщал, что Германия завершила поставку тяжёлой военной техники Украине. После отправки последней партии танков Leopard 2 на Украину дальнейшие поставки не планируются, несмотря на то что у Бундесвера имеется около 300 боевых машин.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

Анатолий Цейко
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