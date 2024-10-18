Одна из стран НАТО может заблокировать оружейные поставки Украине
Spiegel: Партии восточной Германии рассматривают запрет поставок оружия Украине
На выборах в восточных землях Германии партии, набравшие наибольшее количество голосов, обсуждают возможность добавления в коалиционное соглашение пункта о запрете поставок оружия Украине, сообщает издание Spiegel.
Согласно информации, коалицию могут сформировать «Христианско-демократический союз» (ХДС), победивший в Саксонии и занявший второе место в Тюрингии, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца и «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (ССВ), который выступает за ограничение вооружений для Киева.
Лидер ССВ Сара Вагенкнехт заявила, что для достижения мира на Украине необходимо искать дипломатическое решение и отказаться от поставок оружия, а новые американские ракеты не должны размещаться на территории Германии.
Издание подчеркивает, что эти пункты должны быть закреплены в окончательном коалиционном соглашении в Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге, однако в первоначальной версии документа почти не упоминается конфликт на Украине.
«В первую очередь, именно поэтому переговоры могут быть обречены на провал», — добавляет Spiegel.
Ранее Life.ru сообщал, что Германия завершила поставку тяжёлой военной техники Украине. После отправки последней партии танков Leopard 2 на Украину дальнейшие поставки не планируются, несмотря на то что у Бундесвера имеется около 300 боевых машин.
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