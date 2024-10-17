Германия поставит Киеву управляемые ракеты AIM-9L и 4 тысячи ударных дронов

Германия спустя почти месяц обновила перечень вооружений для Киева. Так, в новый пакет военной помощи войдут управляемые авиационные ракеты класса «воздух — воздух» AIM-9, четыре тысячи ударных и более 300 разведывательных дронов, сообщает пресс-служба правительства федеративной республики.

В новый пакет также войдут по одной системе ПВО IRIS-T SLM и IRIS-T SLS и ракеты для них, восемь танков Leopard 1A5, 20 БМП Marder. Кроме того, Киев получит управляемые ракеты Sea Sparrow, шесть САУ Panzerhaubitze 2000, боеприпасы для танков Leopard 1, Leopard 2, четыре бронемашины MRAP, 24 тысячи артиллерийских снарядов калибра 155 мм, 30 разведывательных БПЛА Vector.

В процессе подготовки к поставке находятся управляемые ракеты AIM-9L, четыре тысячи ударных дронов и 361 разведывательный БПЛА Songbird, а также зимняя одежда, две РЛС TRML-4D и 42 тысячи снарядов калибра 40 мм.