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26 октября, 17:31

Ждём фейерверк: Медведев оценил запуск первого завода Rheinmetall на Украине

Медведев пообещал «салют» на немецком заводе Rheinmetall на Украине

Россия будет ждать праздничного салюта на производстве открывшегося на Украине военного завода Rheinmetall. Так начало работы предприятия иронично прокомментировал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в личном телеграм-канале.

«Немецкий концерн Rheinmetall запустил в работу первый из четырёх военных заводов на Украине. Как и обещали ранее, с нетерпением ждём праздничного российского салюта прямо на производстве»,написал он.

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Напомним, сегодня стало известно о том, что первое из четырёх предприятий Rheinmetall, которые планируется построить на Украине, сегодня начало работать. К концу года завод намерен произвести первую БМП Lynx. Как отмечается, немецкая сторона надеется на плодотворное сотрудничество с Киевом в вопросах оборонного производства.

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Life.ru

Юрий Лысенко
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