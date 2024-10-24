«Курва бобр»: Медведев мемом обругал зарвавшихся поляков
Медведев фразой bóbr kurwa прокомментировал дипломатические демарши Варшавы
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал закрытие Польшей генерального консульства нашей страны в Познани. Он напомнил о практике «быстрого правосудия» в отношении послов из враждебных стран, упомянув убийство германского посла Вильгельма фон Мирбаха в Москве в 1918 году.
Медведев выразил недовольство по поводу действий польской стороны, отметив, что они «называют неприятности», закрывая консульство и рассматривая возможность высылки российского посла. Он также указал, что в 1920-х годах правосудие было быстрым для дипломатов из враждебных стран, приведя в пример чекистов Николая Андреева и Якова Блюмкина, а также упомянув о судьбе немецкого посла фон Мирбаха.
Политик завершил публикацию отсылкой к известному мему польского происхождения: «Bóbr kurwa».
Ранее МИД Польши решил закрыть Генконсульство РФ в городе Познань, всех его сотрудников вышлют из страны. Об этом заявил министр иностранных дел Радослав Сикорский.
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