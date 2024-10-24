За что Сталин казнил суперагента, который грабил банки и добывал секреты в Тибете

За что Сталин казнил суперагента, который грабил банки и добывал секреты в Тибете

Медведев выразил недовольство по поводу действий польской стороны, отметив, что они «называют неприятности», закрывая консульство и рассматривая возможность высылки российского посла. Он также указал, что в 1920-х годах правосудие было быстрым для дипломатов из враждебных стран, приведя в пример чекистов Николая Андреева и Якова Блюмкина, а также упомянув о судьбе немецкого посла фон Мирбаха.