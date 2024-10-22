МИД Польши закрывает Генконсульство РФ в Познани
Польский город Познань. Обложка © ТАСС/Zuma/Michal Fludra
МИД Польши решил закрыть Генконсульство РФ в городе Познань, всех его сотрудников вышлют из страны. Об этом заявил министр иностранных дел Радослав Сикорский.
«Я принял решение об отзыве разрешения на деятельность консульства РФ в Познани. Пребывание его персонала на территории Республики Польша будет признано нежелательным», — сказал он в ходе брифинга.
Кстати, ранее президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Дональд Туск поспорили из-за выпускников МГИМО. Дело в том, что правительство Туска захотело отправить в важные для Польши представительства в том числе выпускников МГИМО. Это не понравилось Дуде, и он отказал в назначениях.