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22 октября, 14:02

МИД Польши закрывает Генконсульство РФ в Познани

Польский город Познань. Обложка © ТАСС/Zuma/Michal Fludra

Польский город Познань. Обложка © ТАСС/Zuma/Michal Fludra

МИД Польши решил закрыть Генконсульство РФ в городе Познань, всех его сотрудников вышлют из страны. Об этом заявил министр иностранных дел Радослав Сикорский.

«Я принял решение об отзыве разрешения на деятельность консульства РФ в Познани. Пребывание его персонала на территории Республики Польша будет признано нежелательным», — сказал он в ходе брифинга.

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Кстати, ранее президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Дональд Туск поспорили из-за выпускников МГИМО. Дело в том, что правительство Туска захотело отправить в важные для Польши представительства в том числе выпускников МГИМО. Это не понравилось Дуде, и он отказал в назначениях.

Александра Вишнякова
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