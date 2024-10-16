Дуда и Туск вступили в полемику из-за назначения выпускников МГИМО послами Польши
Дуда объяснил, что отклонил кандидатуры более 10 послов из-за их учёбы в МГИМО
Президент Польши Анджей Дуда. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Президент Польши Анджей Дуда объяснил отказ в назначении предложенных правительством кандидатов на пост послов тем, что они получали высшее образование в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО). Во время сейма по случаю годовщины парламентских выборов он ответил на критику премьер-министра Дональда Туска.
«Отдельным вопросом в этом контексте является то, кого правительство премьера Дональда Туска планирует отправить в необычайно важные для Польши представительства. Это среди прочих выпускники МГИМО — постсоветского вуза», — сказал Дуда, уточнив, что вуз «пронизан российскими спецслужбами».
Президент Польши в очередной раз напомнил, что решающее слово в назначении кандидатов на пост посла остаётся за ним.
МИД Польши ещё в марте объявил, что отзывает послов из более чем 50 стран. Тогда же между правительством и президентом развернулась настоящая война. МИД был вынужден отозвать более десятка кандидатур послов, представленных на утверждение, из-за отказа Дуды одобрить их назначение. Туск обвинил президента в безответственности, сообщив, что тот продолжает блокировать назначение послов в таких странах, как США, Израиль, Украина и при НАТО.