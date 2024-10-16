Дуда и Туск вступили в полемику из-за назначения выпускников МГИМО послами Польши

Президент Польши Анджей Дуда объяснил отказ в назначении предложенных правительством кандидатов на пост послов тем, что они получали высшее образование в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО). Во время сейма по случаю годовщины парламентских выборов он ответил на критику премьер-министра Дональда Туска.

«Отдельным вопросом в этом контексте является то, кого правительство премьера Дональда Туска планирует отправить в необычайно важные для Польши представительства. Это среди прочих выпускники МГИМО — постсоветского вуза», — сказал Дуда, уточнив, что вуз «пронизан российскими спецслужбами».

Президент Польши в очередной раз напомнил, что решающее слово в назначении кандидатов на пост посла остаётся за ним.