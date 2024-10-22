«Россия ответит»: В Польше пришли в ужас из-за угроз своих генералов в адрес Калининграда и Петербурга

Варшава рискует нарваться на жёсткий ответ России из-за угроз польских генералов напасть на Калининград или Санкт-Петербург. Как пишет Do Rzeczy , их слова будут восприниматься не как частная позиция, а как позиция военной элиты Польши.

«В случае нападения Польши на Санкт-Петербург мы рискуем получить ответ, который, согласно военной доктрине Москвы, изменённой в сентябре этого года, может заключаться в применении против Польши ядерного оружия. Не может быть, чтобы генерал об этом не знал», — говорится в публикации.