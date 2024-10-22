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22 октября, 13:49

«Россия ответит»: В Польше пришли в ужас из-за угроз своих генералов в адрес Калининграда и Петербурга

Do Rzeczy: Угрозы атаки Калининграда и Петербурга спровоцируют ответ России

Калининград. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Makar Mosin

Калининград. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Makar Mosin

Варшава рискует нарваться на жёсткий ответ России из-за угроз польских генералов напасть на Калининград или Санкт-Петербург. Как пишет Do Rzeczy, их слова будут восприниматься не как частная позиция, а как позиция военной элиты Польши.

«В случае нападения Польши на Санкт-Петербург мы рискуем получить ответ, который, согласно военной доктрине Москвы, изменённой в сентябре этого года, может заключаться в применении против Польши ядерного оружия. Не может быть, чтобы генерал об этом не знал», — говорится в публикации.

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Издание называет верхом безумия угрозы ядерному государству и считает, что своими бесконтрольными заявлениями эти генералы рискуют не своими жизнями, а жизнями всех поляков.

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Напомним, ранее экс-начальник Генштаба Польши (2018-2023) Раймунд Анджейчак заявил, что в случае войны с Россией Варшава «в первую же минуту ударит по всем стратегическим объектам в радиусе 300 километров и нападёт непосредственно на Санкт-Петербург». Анджейчаку жёстко ответил Дмитрий Медведев, призвав не будить зверя.

Александра Вишнякова
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