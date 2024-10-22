«Россия ответит»: В Польше пришли в ужас из-за угроз своих генералов в адрес Калининграда и Петербурга
Do Rzeczy: Угрозы атаки Калининграда и Петербурга спровоцируют ответ России
Калининград. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Makar Mosin
Варшава рискует нарваться на жёсткий ответ России из-за угроз польских генералов напасть на Калининград или Санкт-Петербург. Как пишет Do Rzeczy, их слова будут восприниматься не как частная позиция, а как позиция военной элиты Польши.
«В случае нападения Польши на Санкт-Петербург мы рискуем получить ответ, который, согласно военной доктрине Москвы, изменённой в сентябре этого года, может заключаться в применении против Польши ядерного оружия. Не может быть, чтобы генерал об этом не знал», — говорится в публикации.
Издание называет верхом безумия угрозы ядерному государству и считает, что своими бесконтрольными заявлениями эти генералы рискуют не своими жизнями, а жизнями всех поляков.
Напомним, ранее экс-начальник Генштаба Польши (2018-2023) Раймунд Анджейчак заявил, что в случае войны с Россией Варшава «в первую же минуту ударит по всем стратегическим объектам в радиусе 300 километров и нападёт непосредственно на Санкт-Петербург». Анджейчаку жёстко ответил Дмитрий Медведев, призвав не будить зверя.