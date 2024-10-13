Медведев посоветовал польскому генералу не будить зверя после угроз напасть на Петербург
Медведев призвал не будить зверя польского генерала Анджейчака, грозящего войной
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Фото © Life.ru
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев жёстко ответил бывшему начальнику Генерального штаба Польши Раймунду Анджейчаку на слова о том, что в случае войны с Россией его страна первым делом нападёт на Петербург. Политик призвал генерала не будить зверя.
«Ещё один храбрый пшек появился. Бывший начальник Генштаба заплёванной Польши по фамилии Анджейчак грозит России нападением «непосредственно на Санкт-Петербург». Он бы, отставной дурак, вспомнил про многочисленные разделы Польши и не будил зверя. А то ведь Варшава была частью Российской империи. Соскучился?» – обратился он к генералу.
Напомним, по словам Анджейчака, Варшава закупает 800 ракет с дальностью до 900 км. Генерал говорит, что Польша в случае войны «в первую же минуту ударит по всем стратегическим объектам в радиусе 300 километров и нападёт непосредственно на Санкт-Петербург». Тем временем Польская армия призывает граждан записаться на специальную летнюю программу, в рамках которой можно научиться воевать на случай обострения противостояния с Россией.