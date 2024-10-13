Медведев посоветовал польскому генералу не будить зверя после угроз напасть на Петербург

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев жёстко ответил бывшему начальнику Генерального штаба Польши Раймунду Анджейчаку на слова о том, что в случае войны с Россией его страна первым делом нападёт на Петербург. Политик призвал генерала не будить зверя.

«Ещё один храбрый пшек появился. Бывший начальник Генштаба заплёванной Польши по фамилии Анджейчак грозит России нападением «непосредственно на Санкт-Петербург». Он бы, отставной дурак, вспомнил про многочисленные разделы Польши и не будил зверя. А то ведь Варшава была частью Российской империи. Соскучился?» – обратился он к генералу.