«За людей не считали»: ВСУ перед отступлением расстреливали жителей Украинска

Во время отступления боевики ВСУ расстреливали местных жителей. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказали две жительницы Украинска, которых оттуда недавно эвакуировали. По её словам, оставшихся в городе «за людей просто не считали».

«В одном районе расстреляли сразу семерых мужчин и расправились с десятком собак. Затем заявили жителям, что с ними будет это же, если не уедут на Украину. Дома расстреливали из танков и миномётов ещё задолго до того, как сюда зашла российская армия», — вспоминает женщина.