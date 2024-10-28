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28 октября, 07:14

«За людей не считали»: ВСУ перед отступлением расстреливали жителей Украинска

Беженцы из Украинска: Солдаты ВСУ убивали мирное население и животных

Во время отступления боевики ВСУ расстреливали местных жителей. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказали две жительницы Украинска, которых оттуда недавно эвакуировали. По её словам, оставшихся в городе «за людей просто не считали».

«В одном районе расстреляли сразу семерых мужчин и расправились с десятком собак. Затем заявили жителям, что с ними будет это же, если не уедут на Украину. Дома расстреливали из танков и миномётов ещё задолго до того, как сюда зашла российская армия», — вспоминает женщина.

Другая жительница Украинска рассказала, что в новых районах убили несколько человек, которые скрывались в подвале. Солдаты ВСУ, по её словам, закинули туда несколько шашек, после чего захлопнули дверь и подожгли её, чтобы никто не смог выйти. Она добавила, что боевики не скрывали своих намерений истребить всех жителей города до отступления.

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Ранее украинские солдаты расстреляли группу беженцев из Часова Яра, которые пытались покинуть город и добраться до позиций российской армии. ВСУ не пожалели на них артиллерийских и миномётных снарядов, а затем добили дронами.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Владимир Озеров
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