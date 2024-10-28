«За людей не считали»: ВСУ перед отступлением расстреливали жителей Украинска
Беженцы из Украинска: Солдаты ВСУ убивали мирное население и животных
Во время отступления боевики ВСУ расстреливали местных жителей. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказали две жительницы Украинска, которых оттуда недавно эвакуировали. По её словам, оставшихся в городе «за людей просто не считали».
«В одном районе расстреляли сразу семерых мужчин и расправились с десятком собак. Затем заявили жителям, что с ними будет это же, если не уедут на Украину. Дома расстреливали из танков и миномётов ещё задолго до того, как сюда зашла российская армия», — вспоминает женщина.
Другая жительница Украинска рассказала, что в новых районах убили несколько человек, которые скрывались в подвале. Солдаты ВСУ, по её словам, закинули туда несколько шашек, после чего захлопнули дверь и подожгли её, чтобы никто не смог выйти. Она добавила, что боевики не скрывали своих намерений истребить всех жителей города до отступления.
Ранее украинские солдаты расстреляли группу беженцев из Часова Яра, которые пытались покинуть город и добраться до позиций российской армии. ВСУ не пожалели на них артиллерийских и миномётных снарядов, а затем добили дронами.
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