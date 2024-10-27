ВСУ расстреляли группу беженцев в Часовом Яре, которые пытались попасть в РФ

По меньшей мере шесть мирных жителей Часова Яра были убиты в результате атаки украинских беспилотников, когда они выезжали из города в сторону России. По словам офицера Южной военной группы, граждан сначала обстреляли из миномётов и артиллерии, а затем атаковали с помощью беспилотников FPV.

«Минимум шесть человек погибли на окраине Часова Яра, когда пытались выйти на территорию РФ. ВСУ накрыли их сначала артиллерией и минометами, загнали в укрытие. Спустя несколько часов ВСУ отправили туда FPV-дроны», — сказал собеседник агентства.

Солдаты Южного командования попытались вывести перемещённых лиц с помощью приёмопередатчика, сброшенного с квадрокоптера. Позже, когда выяснилось, что эвакуированные находятся в убежищах, бойцы отправляли беспилотником воду и еду. После авиаудара украинского дрона удалось связаться только с одним выжившим.