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27 октября, 16:23

ВСУ расстреляли группу беженцев в Часовом Яре, которые пытались попасть в РФ

По меньшей мере шесть мирных жителей Часова Яра были убиты в результате атаки украинских беспилотников, когда они выезжали из города в сторону России. По словам офицера Южной военной группы, граждан сначала обстреляли из миномётов и артиллерии, а затем атаковали с помощью беспилотников FPV.

«Минимум шесть человек погибли на окраине Часова Яра, когда пытались выйти на территорию РФ. ВСУ накрыли их сначала артиллерией и минометами, загнали в укрытие. Спустя несколько часов ВСУ отправили туда FPV-дроны», — сказал собеседник агентства.

Солдаты Южного командования попытались вывести перемещённых лиц с помощью приёмопередатчика, сброшенного с квадрокоптера. Позже, когда выяснилось, что эвакуированные находятся в убежищах, бойцы отправляли беспилотником воду и еду. После авиаудара украинского дрона удалось связаться только с одним выжившим.

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Ранее жительница Курской области рассказала военным следователям СК России о зверствах боевиков ВСУ по отношению к мирным гражданам. По её словам, украинские военные не жалеют ни детей, ни женщин, ни стариков. Курянка поделилась, что во время осмотра освобождённых территорий можно было наткнуться на тела детей, а также их убитых родителей.

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Telegram / Зеленский

Александра Мышляева
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