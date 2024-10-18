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18 октября, 10:42

«Поднёс дуло»: Поляк хотел убить жителя Курской области за георгиевскую ленту

Житель Курской области рассказал, как его хотел убить наёмник ВСУ из Польши

Житель Курской области по имени Николай оказался в украинском плену 12 августа. Боевики ВСУ связали мужчину, а также отобрали у него телефон и банковские карты. Среди личных вещей обнаружилась георгиевская лента, которая привела в ярость польского наёмника ВСУ.

Из-за этого иностранец чуть не убил мирного жителя. Николай подчеркнул в беседе с RT, что уже начал прощаться с жизнью, когда боевик поднёс к его лицу автомат.

«Он поднёс дуло к нижней челюсти, голову мне задрал стволом. Я, конечно, подумал, что это всё будет — последние моменты моей жизни. Но потом он как-то не по-здоровому засмеялся и убрал автомат в сторону», — отметил Николай.

По его словам, сбежать из плена удалось, потому что началась атака ВС РФ. В суматохе боевики ВСУ сбежали, забыв о мирном жителе. Когда Николай вместе с соседками выехал в Курск, им пришлось проскочить заминированную трассу. При этом вражеские солдаты открыли огонь по машине, за которой ещё и гнался дрон.

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Ранее спасённый из плена солдат СВО рассказал о любимых пытках бойцов ВСУ. Виктор признался, что на его груди вырезали букву Z.

Обложка ©

pixabay / tprzem

Борис Эльфанд
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