«Поднёс дуло»: Поляк хотел убить жителя Курской области за георгиевскую ленту
Житель Курской области рассказал, как его хотел убить наёмник ВСУ из Польши
Житель Курской области по имени Николай оказался в украинском плену 12 августа. Боевики ВСУ связали мужчину, а также отобрали у него телефон и банковские карты. Среди личных вещей обнаружилась георгиевская лента, которая привела в ярость польского наёмника ВСУ.
Из-за этого иностранец чуть не убил мирного жителя. Николай подчеркнул в беседе с RT, что уже начал прощаться с жизнью, когда боевик поднёс к его лицу автомат.
«Он поднёс дуло к нижней челюсти, голову мне задрал стволом. Я, конечно, подумал, что это всё будет — последние моменты моей жизни. Но потом он как-то не по-здоровому засмеялся и убрал автомат в сторону», — отметил Николай.
По его словам, сбежать из плена удалось, потому что началась атака ВС РФ. В суматохе боевики ВСУ сбежали, забыв о мирном жителе. Когда Николай вместе с соседками выехал в Курск, им пришлось проскочить заминированную трассу. При этом вражеские солдаты открыли огонь по машине, за которой ещё и гнался дрон.
Ранее спасённый из плена солдат СВО рассказал о любимых пытках бойцов ВСУ. Виктор признался, что на его груди вырезали букву Z.
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