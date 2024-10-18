Житель Курской области по имени Николай оказался в украинском плену 12 августа. Боевики ВСУ связали мужчину, а также отобрали у него телефон и банковские карты. Среди личных вещей обнаружилась георгиевская лента, которая привела в ярость польского наёмника ВСУ.

Из-за этого иностранец чуть не убил мирного жителя. Николай подчеркнул в беседе с RT, что уже начал прощаться с жизнью, когда боевик поднёс к его лицу автомат.

«Он поднёс дуло к нижней челюсти, голову мне задрал стволом. Я, конечно, подумал, что это всё будет — последние моменты моей жизни. Но потом он как-то не по-здоровому засмеялся и убрал автомат в сторону», — отметил Николай.