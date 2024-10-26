Повешенные дети и подвал с телами: Звери из ВСУ оставили кровавый след в Курской области

Жительница Курской области рассказала военным следователям СК России о зверствах боевиков ВСУ по отношению к мирным гражданам. По словам женщины, украинские военные не жалеют ни детей, ни женщин, ни стариков.

Курянка поделилась, что во время осмотра освобождённых от противника территорий российские солдаты натыкались на тела детей, а также их убитых родителей.

«Были найдены повешенные дети в сараях. В Малой Локне есть женская колония. Говорили, что солдаты, когда зашли туда, решили проверить подвал: может, кто-то из людей спрятался. Были обнаружены трупы, сначала зарезанные дети, а потом — их расстрелянные родители, бабушки, дедушки», — рассказала женщина на видеозаписи, которая есть в распоряжении 360.ru.