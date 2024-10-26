Повешенные дети и подвал с телами: Звери из ВСУ оставили кровавый след в Курской области
Жительница Курской области рассказала о жестоко убитых боевиками ВСУ детях
Жительница Курской области рассказала военным следователям СК России о зверствах боевиков ВСУ по отношению к мирным гражданам. По словам женщины, украинские военные не жалеют ни детей, ни женщин, ни стариков.
Курянка поделилась, что во время осмотра освобождённых от противника территорий российские солдаты натыкались на тела детей, а также их убитых родителей.
«Были найдены повешенные дети в сараях. В Малой Локне есть женская колония. Говорили, что солдаты, когда зашли туда, решили проверить подвал: может, кто-то из людей спрятался. Были обнаружены трупы, сначала зарезанные дети, а потом — их расстрелянные родители, бабушки, дедушки», — рассказала женщина на видеозаписи, которая есть в распоряжении 360.ru.
Некоторых своих жертв вэсэушники перед тем, как убить, насиловали. По словам курянки, подобное произошло в доме-интернате в Судже, где боевики захватили заложников, а затем совершали над ними насильственные действия. И это лишь малая часть зверств украинских боевиков, подчеркнула женщина.
О том, что ВСУ расстреливают всех без разбора, уже ранее рассказывали мирные жители Курской области. В частности, наёмники в рядах украинской армии собирают группы из стариков и молодёжи и безжалостно убивают их. Как доложил Владимиру Путину один из раненых командиров, украинцы отдают себе отчёт в том, что делают, поскольку отличить мирное население от солдат не составляет никакого труда.
Telegram / V_Zelenskiy_official