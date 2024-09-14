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14 сентября, 01:12

Военный, которого в больнице навестил Путин, рассказал о зверствах ВСУ под Курском

Раненый герой СВО Данилов: ВСУ без разбора стреляли по мирным под Малой Локней

Владимир Путин и Александр Данилов. © Kremlin.ru

Владимир Путин и Александр Данилов. © Kremlin.ru

Украинские боевики в Курской области расстреливали всех без разбора, включая мирных жителей. Подробностями с телеканалом «Звезда» поделился руководивший обороной посёлка Малая Локня командир батальона подполковник Александр Данилов, которого в четверг, 12 сентября навестил Владимир Путин.

«Противник вёл миномётный обстрел по передвигающейся группе, без разбора, хотя прекрасно понимал, что люди, которые идут, они идут без оружия», — рассказал герой СВО.

По словам подполковника, в группе были люди разных возрастов, включая девочку около 12 лет, молодую семью до 30 лет и пожилых. Он считает, что украинцы отдавали себе отчёт, что стреляют по мирному населению, поскольку отличить их от военных не составляет труда. Например, бабушки и дедушки не имеют экипировки и передвигаются гораздо медленнее солдат.

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ВСУ расстреляли двух женщин и собаку в Курской области, бросив тела на просёлочной дороге

Мирные жители смогли добраться до точки эвакуации без потерь, несмотря на обстрелы.

Александр Данилов руководил обороной Малой Локни Курской области с 8 по 24 августа. Он участвовал в эвакуации мирных жителей и раненых. Кроме того, он смог вывести из окружения более 30 сослуживцев, затем вернулся на место и вызвал артиллерийский огонь ВСУ на себя. С контузией его госпитализировали. Военного в больнице навестил Владимир Путин, в ближайшее время он лично подпишет указ о присвоении подполковнику звания Героя России.

Алёна Зиновьева
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