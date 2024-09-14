Украинские боевики в Курской области расстреливали всех без разбора, включая мирных жителей. Подробностями с телеканалом «Звезда» поделился руководивший обороной посёлка Малая Локня командир батальона подполковник Александр Данилов, которого в четверг, 12 сентября навестил Владимир Путин.

«Противник вёл миномётный обстрел по передвигающейся группе, без разбора, хотя прекрасно понимал, что люди, которые идут, они идут без оружия», — рассказал герой СВО.

По словам подполковника, в группе были люди разных возрастов, включая девочку около 12 лет, молодую семью до 30 лет и пожилых. Он считает, что украинцы отдавали себе отчёт, что стреляют по мирному населению, поскольку отличить их от военных не составляет труда. Например, бабушки и дедушки не имеют экипировки и передвигаются гораздо медленнее солдат.

Мирные жители смогли добраться до точки эвакуации без потерь, несмотря на обстрелы.