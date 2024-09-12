Вызвал огонь на себя: Путин навестил раненого героя СВО, который спас более 30 сослуживцев под Курском
Путин навестил раненого героя СВО, который руководил обороной села под Курском
В клинике Минобороны при военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурга президент России Владимр Путин навестил раненого подполковника Александра Данилова, который руководил обороной курского посёлка Малая Локня. Глава государства поговорил с военным и узнал подробности его подвига во время отражения вражеской атаки.
Встреча Путина с подполковником Даниловым. Видео © Telegram / Кремль. Новости
«Противник плотно взял в кольцо, и у нас оставались только боеприпасы к стрелковому оружию и гранаты в наличии. Поэтому, чтобы нанести максимальные потери противнику, был вынужден вызывать огонь на себя», — рассказал Путину подполковник.
Данилов, несмотря на тяжёлую ситуацию, смог вывести из окружения более 30 сослуживцев, затем вернулся на место и вызвал артиллерийский огонь ВСУ на себя, в результате чего получил контузию. За время сражений его подразделение уничтожило до восьми боевых машин пехоты и до 15 автомобилей «Хаммер». Кроме того, один из украинских военных был взят в плен.
Путин пожал руку Данилову и поблагодарил его за мужество. Также глава государства сообщил, что в ближайшее время лично подпишет указ о присвоении подполковнику звания Героя России. После выздоровления Данилова направят на учёбу в академию Генштаба ВС РФ.
Напомним, что ВСУ атаковали и попытались продвинуться в Курской области утром 6 августа. Российские войска отразили атаку и ведут с противником бои, выдавливая его из региона. 10 сентября ВС РФ начали масштабное контрнаступление в Курской области. Противник несёт большие потери. По данным Минобороны, ВСУ отброшены уже из 10 населённых пунктов. Последние новости о ситуации в приграничье читайте на Life.ru.
Кадр из видео Telegram / Кремль. Новости