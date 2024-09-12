Вызвал огонь на себя: Путин навестил раненого героя СВО, который спас более 30 сослуживцев под Курском

В клинике Минобороны при военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурга президент России Владимр Путин навестил раненого подполковника Александра Данилова, который руководил обороной курского посёлка Малая Локня. Глава государства поговорил с военным и узнал подробности его подвига во время отражения вражеской атаки.

Встреча Путина с подполковником Даниловым. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Противник плотно взял в кольцо, и у нас оставались только боеприпасы к стрелковому оружию и гранаты в наличии. Поэтому, чтобы нанести максимальные потери противнику, был вынужден вызывать огонь на себя», — рассказал Путину подполковник.

Данилов, несмотря на тяжёлую ситуацию, смог вывести из окружения более 30 сослуживцев, затем вернулся на место и вызвал артиллерийский огонь ВСУ на себя, в результате чего получил контузию. За время сражений его подразделение уничтожило до восьми боевых машин пехоты и до 15 автомобилей «Хаммер». Кроме того, один из украинских военных был взят в плен.