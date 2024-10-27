Попавший в плен ВС РФ украинский пулемётчик оказался женщиной с Полтавщины

В Курской области российские солдаты взяли в плен двух военнослужащих ВСУ. Один из них оказался женщиной, воевавшей в рядах пулемётчиков после обучения на курсах в Великобритании. Кадры с украинкой публикует телеграм-канал «Архангел спецназа».

Попавшие в плен военнослужащие ВСУ. Видео © Telegram / АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА Z

Женщина назвалась Натальей. Она рассказала, что живёт в Полтавской области и пошла воевать после объявленной мобилизации. Её в составе шестидесяти человек отправили в Англию для прохождения обучения. Наталья добавила, что британские инструкторы готовили людей на разные должности в ВСУ, начиная от фельдшера и заканчивая снайпером. Сколько человек успела убить украинская пулемётчица, не сообщается.