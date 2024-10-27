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27 октября, 19:09

Попавший в плен ВС РФ украинский пулемётчик оказался женщиной с Полтавщины

ВС РФ взяли в плен под Курском пулемётчицу ВСУ, обучавшуюся в Британии

В Курской области российские солдаты взяли в плен двух военнослужащих ВСУ. Один из них оказался женщиной, воевавшей в рядах пулемётчиков после обучения на курсах в Великобритании. Кадры с украинкой публикует телеграм-канал «Архангел спецназа».

Попавшие в плен военнослужащие ВСУ. Видео © Telegram / АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА Z

Женщина назвалась Натальей. Она рассказала, что живёт в Полтавской области и пошла воевать после объявленной мобилизации. Её в составе шестидесяти человек отправили в Англию для прохождения обучения. Наталья добавила, что британские инструкторы готовили людей на разные должности в ВСУ, начиная от фельдшера и заканчивая снайпером. Сколько человек успела убить украинская пулемётчица, не сообщается.

Колонна ВСУ на технике НАТО нелепо подорвалась на собственных минах
Колонна ВСУ на технике НАТО нелепо подорвалась на собственных минах

Ранее военнопленный ВСУ Яков Дорожеченко заявил, что хочет начать новую жизнь в России. Он рассказал, что российские солдаты оказали ему медицинскую помощь, накормили и хорошо относились.

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Telegram / Zelenskiy / Official

Татьяна Миссуми
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