Колонна ВСУ на технике НАТО нелепо подорвалась на собственных минах
Военнопленный Озимов: Колонна ВСУ подорвалась на своём же минном поле
Бронеколонна 49-й артиллерийской бригады ВСУ, в состав которой входила техника с Запада, подорвалась на собственных минах. О курьёзе рассказал украинский военнопленный Виталий Озимов. По его словам, колонна наткнулась на заминированные территории, направляясь к российским границам.
«У нас там «Висенты» были на базе Leopard. «Имары». Это для танкового рва. Мы очень много техники потеряли. Мы даже не успели до границы доехать — уже на своём даже минном поле подорвались», — сказал пленный в беседе с РИА «Новости».
По словам захваченного военнослужащего, 6 сентября 2024 года киевское командование неожиданно приказало его подразделению осуществить прорыв через российскую оборону на границе с Курской областью. Перед этой задачей Озимов проходил подготовку в Польше.
Ранее Life.ru рассказывал, что экипажи вертолётов Ка-52М помешали ротации подразделений ВСУ в курском приграничье. В Минобороны РФ сообщили, что в ходе выполнения боевой задачи наши лётчики нанесли удары ракетами по украинским военнослужащим и бронетехнике. Цели были успешно поражены, после чего экипажи вертолётов выполнили маневры на низкой высоте.
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