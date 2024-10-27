Из-под Угледара спасли гражданина США, работавшего на российскую разведку
Гражданин США, сотрудничавший с российскими силами, был спасён в населённом пункте Богоявленка, расположенном недалеко от Угледара. Об этом сообщили в штабе обороны ДНР.
«Российские спецслужбы совместно с подразделениями Восточного военного округа Министерства обороны России провели операцию по эвакуации ценного оперативного источника — гражданина США, сыгравшего ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на Угледарском направлении», — сообщили в штабе в беседе с ТАСС.
Там уточнили, что разведчик в течение двух лет специальной военной операции находился на территории Украины и передавал России важные разведывательные данные, которые позволяли наносить точные удары по противнику, минимизируя ущерб гражданской инфраструктуре и мирным жителям.
Ранее украинский военный из 113-й отдельной бригады территориальной обороны поделился, что у него были хорошие отношения с российскими солдатами. Пленный солдат Александр Лукьянов рассказал, что дружил с бойцами ВС РФ, когда они находились в Харьковской области. По его словам, русский солдат всегда был готов прийти на помощь пожилым людям в хозяйственных делах, если это было нужно.
Telegram / Минобороны России