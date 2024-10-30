Женщина погибла, закрыв телом дочь во время обстрела ВСУ в Курской области

Жительница Курской области погибла, защищая своего ребёнка во время обстрела украинскими войсками (ВСУ) жилого дома в посёлке Теткино. Об этом рассказала на допросе в качестве свидетеля мать подруги погибшей. Её слова приводят РИА «Новости» со ссылкой на кадры допроса.

Согласно её свидетельству, обстрелы посёлка начались в мае 2022 года. Изначально, по её словам, «обстреливали не так регулярно», однако с 2023 года атак стало значительно больше — ежедневно, а в 2024 году обстрелы происходят «днями и ночами».

«Подруга и одноклассница моей покойной дочери... в квартиру прилетел снаряд: убило её, она собой прикрыла ребёночка — дочь», — поделилась женщина.