Женщина погибла, закрыв телом дочь во время обстрела ВСУ в Курской области
Жительница Курской области погибла, защищая ребёнка от обстрела ВСУ
Жительница Курской области погибла, защищая своего ребёнка во время обстрела украинскими войсками (ВСУ) жилого дома в посёлке Теткино. Об этом рассказала на допросе в качестве свидетеля мать подруги погибшей. Её слова приводят РИА «Новости» со ссылкой на кадры допроса.
Согласно её свидетельству, обстрелы посёлка начались в мае 2022 года. Изначально, по её словам, «обстреливали не так регулярно», однако с 2023 года атак стало значительно больше — ежедневно, а в 2024 году обстрелы происходят «днями и ночами».
«Подруга и одноклассница моей покойной дочери... в квартиру прилетел снаряд: убило её, она собой прикрыла ребёночка — дочь», — поделилась женщина.
Кроме того, женщина отметила, что ВСУ несколько раз наносили удары по детскому дому в посёлке.
Курская область регулярно подвергается обстрелам со стороны украинской армии. Недавно ВСУ атаковали знаменитый замок «Дворец для любимой» XIX века. Перед этим в Курской области дрон ВСУ атаковал авто, погибли двое мирных жителей.
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