В Курской области ВСУ атаковали знаменитый замок «Дворец для любимой» XIX века

ВСУ обстреляли ещё один объект культурного наследия в Курской области. Как сообщили в администрации региона, повреждена оказалась усадьба Иосифа Викторова, известная как «Дворец для любимой». Она находится в селе Сафоновка Кореневского района.

Здание в стиле средневековых немецких замков было построено по заказу помещика в знак его любви к молодой немецкой девушке в конце XIX века. Рядом с дворцом возвели водонапорную башню, кухню с погребом, конюшни и другие хозяйственные постройки, а на территории разбили парк, соорудили два фонтана и цветники.

«Дворец для любимой» в Курской области до обстрела ВСУ. Фото © Telegram / Курская область

По словам местных, Викторов так и не дождался любви немки и лишь иногда принимал гостей в построенном для неё замке. После революции 1917 года роскошный дом графа опустел. В 1930-е годы там открылась школа, которую закрыли не так давно.

Дворец является частью объекта культурного наследия «Ансамбль усадьбы И.Т. Викторова «Дворец для любимой». Министерство по государственной охране объектов культурного наследия сообщило, что данные об обстреле замка передадут следователям.