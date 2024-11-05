Сводки СВО. Боевые роботы Армии России, капитуляция Киева за 2 месяца, на Украине говорят о мобилизации детей, 5 ноября Армия России продвигается под Кураховым, в ВСУ могут появиться детские и женские подразделения, хунта эвакуирует Константиновку — новости СВО в обзоре Life.ru 4 ноября, 21:07 Боевые действия в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Александр Река

Курская область, 5 ноября

Курская авантюра Зеленского унесла жизни ещё 350 вэсэушников. Четыре БМП Bradley производства США также подбиты. Уничтожены операторы БПЛА. Их ликвидировали бойцы Росгвардии. Сообщается о продвижении на Кореневском участке фронта. Сейчас в подразделениях ВСУ пытаются выстроить логистику снабжения и погасить панические настроения. Командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба оценивает обстановку в регионе как благоприятную для ВС РФ.

Поражение барражирующим боеприпасом «Ланцет» автомобиля ВСУ в приграничном районе Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Ситуацию в Курской области прокомментировал президент России Владимир Путин. Он заявил, что территория будет полностью зачищена.

Донецкая Народная Республика, 5 ноября

Продвижение в Торецке (Дзержинск) вынуждает хунту готовиться к обороне Константиновки. Из города объявлена эвакуация. Обычно такое делается не в целях спасти жизни местных жителей, а чтобы обезопасить боевиков, которые прекрасно знают, что их позиции передают российским войскам. Помимо того, в городе минируют промзоны и подходы.

Российские военные накрыли подразделение ВСУ на одном из участков фронта. Видео © Telegram / XUA — фото войны

Активные действия ВС РФ предпринимают и для освобождения Курахова. ВСУ покидают Новоселидовку, а Армия России уже заняла Ильинку.

Склады в Харькове

Ночью в Харькове ФАБ-250 прилетела в супермаркет. Как всегда, поднялся вой, что удар был по гражданской инфраструктуре. Но проблема в том, что это был охраняемый склад, где дежурили полицейские. Киевские формирования уже давно облюбовали гражданскую инфраструктуру.

— Большая площадь, наличие складов и удобные логистические подъезды делают их удобными для размещения личного состава и техники, — поясняет «Архангел спецназа».

Удар FPV-дроном по бандеровцам на Покровском направлении. Видео © Telegram / Сводки ополчения Новороссии

Вероятно, магазин опять был переоборудован под склад. Странно, что даже после удара в помещении были люди, что подтверждают кадры из харьковских групп, а среди пострадавших назвали полицейских. И они там явно не покупки делали.

Роботы на поле боя

Как сообщает военкор Александр Коц, в зоне специальной военной операции Армия России активно использует наземные роботы «Депеша». Они доставляют провизию для наших бойцов на сложных участках, а также занимаются уничтожением врага. Он разместил у себя на канале видео, как «Депеша» со взрывчаткой спокойно преодолел большое расстояние, бугры, мягкую почву, тихо подкатился к опорнику противника и устроил взрыв. На другом видео робот привёз посылку нашим ребятам, они оперативно разгрузили его, робот вернулся обратно.

Киев толкают к переговорам

Ещё совсем недавно западные политики рассказывали, как будут поддерживать Украину и воплотят план Зеленского вернуться к границам 1991 года, но ситуация на поле боя заставляет забыть свои прошлые обещания. Автор издания The National Interest Гаррисон Касс прямо заявил в своей статье, что новые поставки оружия из стран НАТО не помогут.

Боевые действия на фронтах СВО. Фото © ТАСС / Александр Река

— Если вы не в состоянии обеспечить себя средствами обороны, не можете должным образом защититься и не способны разрабатывать долгосрочные стратегии, несмотря на многомиллиардную помощь, то остаётся лишь самым решительным образом добиваться мира, — констатировал Касс.

Ричард Хаас, пишущий в Foreign Affairs, также говорит о необходимости переговоров. По его словам, сама Украина и союзники должны признать, что к границам 1991 года уже не вернуться и сейчас главное — сохранить страну хоть в каком-то виде. Он считает, что российские войска намного сильнее, так ещё и идёт помощь из стран Азии. Все эти доводы вряд ли услышат в Киеве, где готовятся набрать больше «мяса».

Украина готовится к женской мобилизации

В украинских СМИ растёт число заявлений о необходимости начать мобилизацию женщин. Основатель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская заявила в интервью каналу ТСН, что или слабый пол будет воевать, или капитуляция. Но только на женщинах она не остановилась.

— Дети уже могут летать на дронах, учиться программировать, — прокомментировала Берлинская возможность подготовки школьников к боевым действиям.

О возможной капитуляции заговорил адвокат и военнослужащий Маси Найем. По его словам, если ВСУ не наберут за два месяца 160 тысяч человек, то крах неизбежен. Проблема в том, что мужчины не хотят в армию, поэтому даже из дома боятся выйти. Например, в Харькове власти выделили средства на восстановление домов, но работы заморожены из-за нежелания мужчин выходить на работу, так как ТЦК не разбираются, кого забирают.

У киевского режима всё меньше шансов набрать нужное количество мужчин, поэтому сегодня разговоры о женщинах и детях лишь подготовка общества. Если боевые действия не остановятся, то слабый пол окажется в окопах.

Авторы Даниил Черных