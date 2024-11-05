Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Сводки СВО. Боевые роботы Армии России, капитуляция Киева за 2 месяца, на Украине говорят о мобилизации детей, 5 ноября

Армия России продвигается под Кураховым, в ВСУ могут появиться детские и женские подразделения, хунта эвакуирует Константиновку — новости СВО в обзоре Life.ru

4 ноября, 21:07
Боевые действия в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Александр Река

Боевые действия в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Александр Река

Курская область, 5 ноября

Курская авантюра Зеленского унесла жизни ещё 350 вэсэушников. Четыре БМП Bradley производства США также подбиты. Уничтожены операторы БПЛА. Их ликвидировали бойцы Росгвардии. Сообщается о продвижении на Кореневском участке фронта. Сейчас в подразделениях ВСУ пытаются выстроить логистику снабжения и погасить панические настроения. Командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба оценивает обстановку в регионе как благоприятную для ВС РФ.

Поражение барражирующим боеприпасом «Ланцет» автомобиля ВСУ в приграничном районе Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Ситуацию в Курской области прокомментировал президент России Владимир Путин. Он заявил, что территория будет полностью зачищена.

Донецкая Народная Республика, 5 ноября

Продвижение в Торецке (Дзержинск) вынуждает хунту готовиться к обороне Константиновки. Из города объявлена эвакуация. Обычно такое делается не в целях спасти жизни местных жителей, а чтобы обезопасить боевиков, которые прекрасно знают, что их позиции передают российским войскам. Помимо того, в городе минируют промзоны и подходы.

Российские военные накрыли подразделение ВСУ на одном из участков фронта. Видео © Telegram / XUA — фото войны

Активные действия ВС РФ предпринимают и для освобождения Курахова. ВСУ покидают Новоселидовку, а Армия России уже заняла Ильинку.

Склады в Харькове

Ночью в Харькове ФАБ-250 прилетела в супермаркет. Как всегда, поднялся вой, что удар был по гражданской инфраструктуре. Но проблема в том, что это был охраняемый склад, где дежурили полицейские. Киевские формирования уже давно облюбовали гражданскую инфраструктуру.

Большая площадь, наличие складов и удобные логистические подъезды делают их удобными для размещения личного состава и техники, — поясняет «Архангел спецназа».

Удар FPV-дроном по бандеровцам на Покровском направлении. Видео © Telegram / Сводки ополчения Новороссии

Вероятно, магазин опять был переоборудован под склад. Странно, что даже после удара в помещении были люди, что подтверждают кадры из харьковских групп, а среди пострадавших назвали полицейских. И они там явно не покупки делали.

Роботы на поле боя

Как сообщает военкор Александр Коц, в зоне специальной военной операции Армия России активно использует наземные роботы «Депеша». Они доставляют провизию для наших бойцов на сложных участках, а также занимаются уничтожением врага. Он разместил у себя на канале видео, как «Депеша» со взрывчаткой спокойно преодолел большое расстояние, бугры, мягкую почву, тихо подкатился к опорнику противника и устроил взрыв. На другом видео робот привёз посылку нашим ребятам, они оперативно разгрузили его, робот вернулся обратно.

Киев толкают к переговорам

Ещё совсем недавно западные политики рассказывали, как будут поддерживать Украину и воплотят план Зеленского вернуться к границам 1991 года, но ситуация на поле боя заставляет забыть свои прошлые обещания. Автор издания The National Interest Гаррисон Касс прямо заявил в своей статье, что новые поставки оружия из стран НАТО не помогут.

Боевые действия на фронтах СВО. Фото © ТАСС / Александр Река

Боевые действия на фронтах СВО. Фото © ТАСС / Александр Река

Если вы не в состоянии обеспечить себя средствами обороны, не можете должным образом защититься и не способны разрабатывать долгосрочные стратегии, несмотря на многомиллиардную помощь, то остаётся лишь самым решительным образом добиваться мира, — констатировал Касс.

Ричард Хаас, пишущий в Foreign Affairs, также говорит о необходимости переговоров. По его словам, сама Украина и союзники должны признать, что к границам 1991 года уже не вернуться и сейчас главное — сохранить страну хоть в каком-то виде. Он считает, что российские войска намного сильнее, так ещё и идёт помощь из стран Азии. Все эти доводы вряд ли услышат в Киеве, где готовятся набрать больше «мяса».

Украина готовится к женской мобилизации

В украинских СМИ растёт число заявлений о необходимости начать мобилизацию женщин. Основатель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская заявила в интервью каналу ТСН, что или слабый пол будет воевать, или капитуляция. Но только на женщинах она не остановилась.

Дети уже могут летать на дронах, учиться программировать, прокомментировала Берлинская возможность подготовки школьников к боевым действиям.

О возможной капитуляции заговорил адвокат и военнослужащий Маси Найем. По его словам, если ВСУ не наберут за два месяца 160 тысяч человек, то крах неизбежен. Проблема в том, что мужчины не хотят в армию, поэтому даже из дома боятся выйти. Например, в Харькове власти выделили средства на восстановление домов, но работы заморожены из-за нежелания мужчин выходить на работу, так как ТЦК не разбираются, кого забирают.

У киевского режима всё меньше шансов набрать нужное количество мужчин, поэтому сегодня разговоры о женщинах и детях лишь подготовка общества. Если боевые действия не остановятся, то слабый пол окажется в окопах.

Сводки СВО. Как ВСУ готовят нападение на Белоруссию, когда хунту выбьют из Часова Яра, что изменит зимняя кампания, 3 ноября
Сводки СВО. Как ВСУ готовят нападение на Белоруссию, когда хунту выбьют из Часова Яра, что изменит зимняя кампания, 3 ноября
Авторы
Даниил Черных
Даниил Черных
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!