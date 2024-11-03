Командир «Пятнашки» оценил ситуацию в Курской области одним словом
Командир «Пятнашки» Ахра Авидзба счёл благоприятной ситуацию в Курской области
Ситуация, которая складывается в Курской области и около района города Часов Яр близ Артёмовска в ДНР, является благоприятной для ВС России. Об этом заявил командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба с позывным «Абхаз».
«Наше подразделение находится на Артёмовском направлении – Часов Яр и также в Курской области. Можем себе позволить находиться на нескольких направлениях, так как отряд не маленький», — пояснил командир бригады на Всероссийском образовательном форуме «Юг Молодой».
В беседе с РИА «Новости» он отметил, что во время боевых действий не может быть ничего благоприятного в целом, однако, когда противник тратит много сил и техники, это можно назвать благоприятной ситуацией. По словам военнослужащего, в ВС РФ думали, что бои будут идти определённое количество времени, но вылазкой в Курскую область ВСУ сократили прогнозируемые сроки в два раза.
А ранее Life.ru писал, что бойцы морской пехоты ВС России начали движение на Суджу. Военным уже удалось зачистить сёла Мартыновка и Пушкарное, откуда до легендарного памятника Миг-29 — около 3,5 километра.
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