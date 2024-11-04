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4 ноября, 11:45

Путин заявил, что Курская область будет зачищена от ВСУ

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Курская область будет полностью очищена от ВСУ. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время общения с активистами местного военно-патриотического центра «Вымпел».

«Когда территорию зачистим от противника, для вас тоже будет много работы», — сказал глава государства.

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Ранее командир легендарной «Пятнашки» Ахра Авидзба назвал благоприятной ситуацию в Курской области. По его словам, противник тратит на бои много сил и техники.

Матвей Константинов
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