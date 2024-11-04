Путин заявил, что Курская область будет зачищена от ВСУ
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Курская область будет полностью очищена от ВСУ. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время общения с активистами местного военно-патриотического центра «Вымпел».
«Когда территорию зачистим от противника, для вас тоже будет много работы», — сказал глава государства.
Ранее командир легендарной «Пятнашки» Ахра Авидзба назвал благоприятной ситуацию в Курской области. По его словам, противник тратит на бои много сил и техники.