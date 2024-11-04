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Регион
4 ноября, 11:23

ВСУ начали эвакуацию жителей подконтрольной Константиновки в ДНР

Бойцы ВСУ начали эвакуацию мирных жителей подконтрольной Константиновки в ДНР. Об этом сообщается в силовых структурах со ссылкой на данные объективного контроля.

«Противник начал эвакуацию гражданских из Константиновки», — передаёт сообщение ТАСС.

Уточняется, что местная администрация, а также силовые ведомства уже покинули населённый пункт.

Пушилин посетил освобождённый от ВСУ город Горняк в ДНР
Пушилин посетил освобождённый от ВСУ город Горняк в ДНР

А ранее Life.ru сообщал, что ВС РФ освободили 3 населённых пункта в ДНР. Наши парни из подразделения группировки войск «Центр» выгнали ВСУ из города Горняк. Также был освобождён населённый пункт Катериновка.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / OLEH SLEPCHENKO

Мария Любицкая
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