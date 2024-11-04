ВСУ начали эвакуацию жителей подконтрольной Константиновки в ДНР
Бойцы ВСУ начали эвакуацию мирных жителей подконтрольной Константиновки в ДНР. Об этом сообщается в силовых структурах со ссылкой на данные объективного контроля.
«Противник начал эвакуацию гражданских из Константиновки», — передаёт сообщение ТАСС.
Уточняется, что местная администрация, а также силовые ведомства уже покинули населённый пункт.
А ранее Life.ru сообщал, что ВС РФ освободили 3 населённых пункта в ДНР. Наши парни из подразделения группировки войск «Центр» выгнали ВСУ из города Горняк. Также был освобождён населённый пункт Катериновка.
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