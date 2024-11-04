ВСУ начали эвакуацию жителей подконтрольной Константиновки в ДНР

Бойцы ВСУ начали эвакуацию мирных жителей подконтрольной Константиновки в ДНР. Об этом сообщается в силовых структурах со ссылкой на данные объективного контроля.

«Противник начал эвакуацию гражданских из Константиновки», — передаёт сообщение ТАСС.

Уточняется, что местная администрация, а также силовые ведомства уже покинули населённый пункт.