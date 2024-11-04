Пушилин посетил освобождённый от ВСУ город Горняк в ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин посетил освобождённый ВС РФ город Горняк. Он сообщил, что населённый пункт взяли бойцы 114-й бригады легендарной 51-й армии. Об этом чиновник рассказал в своём телеграм-канале.

Пушилин в Горняке. Видео © Telegram / Пушилин Д. В.

«Эвакуация идёт и ребята-военные помогают всем, чем могут, но, конечно же, вопрос сложный стоит и с обеспечением продуктами питания, и с лекарственными препаратами. Людям нужна поддержка», — сказал Пушилин.

Он отметил, что местные власти будут организовывать гуманитарные миссии для поддержки местных жителей. Чиновник добавил, что впереди город ждёт много работы для возобновления жизни.