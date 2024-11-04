Пушилин посетил освобождённый от ВСУ город Горняк в ДНР
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин посетил освобождённый ВС РФ город Горняк. Он сообщил, что населённый пункт взяли бойцы 114-й бригады легендарной 51-й армии. Об этом чиновник рассказал в своём телеграм-канале.
Пушилин в Горняке. Видео © Telegram / Пушилин Д. В.
«Эвакуация идёт и ребята-военные помогают всем, чем могут, но, конечно же, вопрос сложный стоит и с обеспечением продуктами питания, и с лекарственными препаратами. Людям нужна поддержка», — сказал Пушилин.
Он отметил, что местные власти будут организовывать гуманитарные миссии для поддержки местных жителей. Чиновник добавил, что впереди город ждёт много работы для возобновления жизни.
Напомним, 29 октября ВС РФ освободили 3 населённых пункта в ДНР. Наши парни из подразделения группировки войск «Центр» выгнали ВСУ города Горняк. Также был освобождён населённый пункт Катериновка.
Telegram / Пушилин Д. В.