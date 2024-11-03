Российские военные освободили село Вишнёвое в ДНР
Российские военные освободили село Вишнёвое в зоне специальной военной операции (СВО). Этот населённый пункт находится в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных наступательных действий освободили населённый пункт Вишнёвое Донецкой Народной Республики», — сообщили в оборонном ведомстве.
А накануне стало известно, что бойцы ВС России освободили населённые пункты Кураховка и Першотравневое
Напомним, бойцы Армии РФ уверенно наступают, продвигаясь вглубь территории. Раз за разом они освобождают всё новые и новые населённые пункты. Так, например, всего за неделю под контроль ВС РФ перешли сразу 12 пунктов. В Киеве сильно нервничают из-за происходящего на фронте, заявили в Кремле.
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