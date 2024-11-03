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3 ноября, 06:33

«С детского садика»: Житель Мариновки рассказал, как Киев насильно украинизировал местных жителей

Житель освобождённой Мариновки в ДНР рассказал о насильной украинизации

На подконтрольных ВСУ территориях проводится принудительная украинизация населения. Об этом рассказал житель недавно освобожденной Мариновки в ДНР. Мужчина ещё в 1992 году устроился на шахту «Россия», которую позднее переименовали. Затем настала очередь улиц и целых городов.

«Я почти 20 лет отработал на шахте «Россия», её переименовали... Она для меня осталась «Россия», — рассказал он в беседе с РИА «Новости».

При том начинается «промывка мозгов» украинизацией ещё с детского сада, где детей учат «правильно» думать и разговаривать исключительно на украинском. А на шахте, где работает мужчина, даже выискивали тех, кто не пользуется мовой.

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А тем временем ряды опытных украинских дроноводов становятся всё реже и реже. Так, недавно в зоне СВО российские военные ликвидировали известного оператора с позывным «Саба», а за несколько дней до этого ВСУ потеряли под Курском сразу девятерых пилотов БПЛА.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / OLEH SLEPCHENKO

Мария Любицкая
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