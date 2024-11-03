На подконтрольных ВСУ территориях проводится принудительная украинизация населения. Об этом рассказал житель недавно освобожденной Мариновки в ДНР. Мужчина ещё в 1992 году устроился на шахту «Россия», которую позднее переименовали. Затем настала очередь улиц и целых городов.

«Я почти 20 лет отработал на шахте «Россия», её переименовали... Она для меня осталась «Россия», — рассказал он в беседе с РИА «Новости».