На Украине объявили «наступательную» украинизацию

Киев переходит от «ласковой» к «наступательной» украинизации общественной жизни. Об этом заявил языковой омбудсмен Тарас Кремень в интервью «Украинской правде».

Он отметил, что «наступательная» украинизация подразумевает строгий контроль за соблюдением языкового закона во всех сферах общественной жизни.

Кремень добавил, что ранее не было возможности влиять на отдельные медиа из-за того, что статья, касающаяся обязательности использования украинского языка в сфере культуры, не работала в полном объёме. Он подчеркнул, что теперь есть инструменты для мониторинга, контроля и наказания субъектов хозяйствования.

Омбудсмен также указал на высокий уровень политической поддержки украинского языка и опроверг слухи о массовом возвращении к использованию русского языка в быту. Он напомнил, что продолжает общаться на негосударственном языке в частном общении, что разрешено законом. По его мнению, для увеличения присутствия украинского языка в домашней среде он должен быть «по-настоящему везде и всюду».