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Регион
24 октября, 11:04
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На Украине объявили «наступательную» украинизацию

Кремень объявил о переходе от «ласковой» к «наступательной» украинизации

Киев переходит от «ласковой» к «наступательной» украинизации общественной жизни. Об этом заявил языковой омбудсмен Тарас Кремень в интервью «Украинской правде».

Он отметил, что «наступательная» украинизация подразумевает строгий контроль за соблюдением языкового закона во всех сферах общественной жизни.

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Кремень добавил, что ранее не было возможности влиять на отдельные медиа из-за того, что статья, касающаяся обязательности использования украинского языка в сфере культуры, не работала в полном объёме. Он подчеркнул, что теперь есть инструменты для мониторинга, контроля и наказания субъектов хозяйствования.

Омбудсмен также указал на высокий уровень политической поддержки украинского языка и опроверг слухи о массовом возвращении к использованию русского языка в быту. Он напомнил, что продолжает общаться на негосударственном языке в частном общении, что разрешено законом. По его мнению, для увеличения присутствия украинского языка в домашней среде он должен быть «по-настоящему везде и всюду».

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Ранее власти Ивано-Франковска объявили о введении «языковых инспекторов» для контроля соблюдения норм, направленных на уменьшение использования русского языка в общественных местах. Этот шаг был сделан якобы в рамках усилий по усилению позиций украинского языка.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM/ Suburbanium

Марина Фещенко
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