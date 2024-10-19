Лучший украинский дроновод с позывным «Саба» ликвидирован в зоне СВО
Украинский дроновод Виктор «Саба» Стельмах. Скриншот © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / 68 ОЕБ им. Довбуша
В зоне СВО ликвидирован один из наиболее умелых украинских дроноводов 68 бригады Виктор «Саба» Стельмах. Об этом сообщили в соцсетях 68 отдельной егерской бригады ВСУ имени Довбуша.
СМИ Незалежной утверждают, будто на счету Стельмаха было более сотни, а по некоторым данным более 500, жизней российских солдат. Также он обучил множество украинских операторов БПЛА.
По данным «Украинской правды», Стельмах погиб на Покровском направлении.
А вчера стало известно о гибели подполковника Центра спецопераций СБУ Руслана Степанюка. Он считался первоклассным инструктором по минно-взрывной подготовке и, насколько известно, тоже был убит на Покровском направлении.