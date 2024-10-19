Лучший украинский дроновод с позывным «Саба» ликвидирован в зоне СВО

В зоне СВО ликвидирован один из наиболее умелых украинских дроноводов 68 бригады Виктор «Саба» Стельмах. Об этом сообщили в соцсетях 68 отдельной егерской бригады ВСУ имени Довбуша.

СМИ Незалежной утверждают, будто на счету Стельмаха было более сотни, а по некоторым данным более 500, жизней российских солдат. Также он обучил множество украинских операторов БПЛА.

По данным «Украинской правды», Стельмах погиб на Покровском направлении.