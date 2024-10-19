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19 октября, 17:10

Лучший украинский дроновод с позывным «Саба» ликвидирован в зоне СВО

Украинский дроновод Виктор «Саба» Стельмах. Скриншот © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / 68 ОЕБ им. Довбуша

Украинский дроновод Виктор «Саба» Стельмах. Скриншот © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / 68 ОЕБ им. Довбуша

В зоне СВО ликвидирован один из наиболее умелых украинских дроноводов 68 бригады Виктор «Саба» Стельмах. Об этом сообщили в соцсетях 68 отдельной егерской бригады ВСУ имени Довбуша.

СМИ Незалежной утверждают, будто на счету Стельмаха было более сотни, а по некоторым данным более 500, жизней российских солдат. Также он обучил множество украинских операторов БПЛА.

По данным «Украинской правды», Стельмах погиб на Покровском направлении.

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А вчера стало известно о гибели подполковника Центра спецопераций СБУ Руслана Степанюка. Он считался первоклассным инструктором по минно-взрывной подготовке и, насколько известно, тоже был убит на Покровском направлении.

Юрий Лысенко
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