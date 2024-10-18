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18 октября, 11:02

Подполковник элитного подразделения СБУ сгинул в ДНР

В районе Покровска погиб подполковник Центра специальных операций СБУ Степанюк

Руслан Степанюк. Обложка © Telegram / Colonelcassad

Руслан Степанюк. Обложка © Telegram / Colonelcassad

На Покровском направлении ликвидирован подполковник Центра специальных операций СБУ Руслан Степанюк, сообщает военный эксперт Борис Рожин. Данный факт подтверждается некрологом, опубликованным в одной из социальных сетей.

«[Он] считался профессиональным инструктором по минно-взрывной подготовке», — пишет Рожин.

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Ранее в МО РФ заявили, что российская армия выгнала ВСУ из населённого пункта Черкасская Конопелька в Курской области. От этого посёлка до Суджи, откуда Украина начала своё вторжение на территорию РФ, остаётся всего лишь 6 километров пути.

Мария Любицкая
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