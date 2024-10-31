Песков: В Киеве сильно нервничают из-за динамики на фронте
Ситуация на фронте складывается не в пользу украинской стороны, из-за чего киевский режим начинает нервничать, заметил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Динамика на фронтах вполне понятна и очевидна, её все хорошо видят и у нас в стране, и в западных странах эту динамику констатируют», — указал пресс-секретарь российского лидера в беседе с журналистами, добавив, что на фоне этой динамики Киев проявлет изрядную нервозность.
Поэтому вполне понятно, почему Зеленский так жаждет получить от американских «хозяев» дальнобойные ракеты «Томагавк», о чём ранее писали западные СМИ.
Тем временем наши парни уверенно продвигаются вглубь украинских территорий и продолжаются освобождать населённые пункты один за другим, буквально щёлкая их как орешки. Так, например, накануне стало известно, что под контроль ВС РФ перешло село Кругляковка в Харьковской области. А днём ранее Армия России освободила сразу четыре населённых пункта — Доброволье, Горняк, Катериновку, а также Селидово.
Минобороны России