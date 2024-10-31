Ситуация на фронте складывается не в пользу украинской стороны, из-за чего киевский режим начинает нервничать, заметил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Динамика на фронтах вполне понятна и очевидна, её все хорошо видят и у нас в стране, и в западных странах эту динамику констатируют», — указал пресс-секретарь российского лидера в беседе с журналистами, добавив, что на фоне этой динамики Киев проявлет изрядную нервозность.

Поэтому вполне понятно, почему Зеленский так жаждет получить от американских «хозяев» дальнобойные ракеты «Томагавк», о чём ранее писали западные СМИ.