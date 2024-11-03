Сводки СВО. Как ВСУ готовят нападение на Белоруссию, когда хунту выбьют из Часова Яра, что изменит зимняя кампания, 3 ноября Военный эксперт Александр Шарковский — о ситуации на линии фронта с 28 октября по 3 ноября. Какой оперативный замысел готовит Пентагон для ВСУ и почему зимняя кампания решит многие вопросы по ряду направлений. 2 ноября, 21:07 Российский военный в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Александр Река

В Вашингтоне не устают искать призрачные войска КНДР на фронтах СВО. Кроме того, дискуссия смещается в сторону отправки вооружённых контингентов Сирии, Ирана и Китая на помощь ВС РФ. Пока российская группировка «Восток» развивает наступление широким фронтом на Константинопольском направлении в ДНР, командование ВСУ ищет новые идеи, одна из них — нападение на Белоруссию. И на это уже реагируют украинские паблики, которые пишут о подготовке Киевом прорыва своими войсками на территорию Союзного государства.

Брянская область, 3 ноября

Результаты ракетной атаки беспилотника в Брянске сегодня ночью. Видео © Telegram / XUA-фото войны

Попытка прорыва новой ДРГ на территорию Брянской области указывает на повышенную активность именно американских спецслужб на Украине. На этот раз дело не доверили предателям РДК* и украинским спецназовцам. В атаку пошли матёрые американские вояки, одному из них вручили украинский военный билет, чтобы соблюсти формальность при возникновении крайних обстоятельств. Бесспорно, пославшие эту группу рассчитывали на её успешные действия. Но она была уничтожена.

Состав этой ДРГ указывает на серьёзную обеспокоенность Вашингтона сложившейся на украинском ТВД ситуацией. И, судя по всему, американские кураторы готовят новые оперативные или тактически решения, чтобы хоть в чём-то компенсировать многочисленные неудачи хунты на линии фронта. Ликвидация вышеуказанных наёмников показывает, что граница Брянской области хорошо защищена. Значит, нужно искать новое направление для внезапного удара. Перенос боевых действий на территорию Белоруссии выглядит вполне в духе стратегов, которые спланировали прорыв ВСУ в Курскую область.

Украинские паблики сообщают, что Зеленский не собирается вести переговоры. На недавнем заседании ставки верховного главнокомандующего ВСУ обсуждалась всеобщая мобилизация, включая женщин.

Командиры батальонного и бригадного звена ВСУ бьют тревогу: численность украинских соединений меньше 35% от штатной, ротация войск на передовой задерживается до семи месяцев. Число дезертиров превысило 200 тысяч.

При таких обстоятельствах фронт удержать практически невозможно. При этом из 11 бригад, сформированных в 2024 году, Сырский отправил на передовую только шесть, остальные дислоцированы в тылу. Для экстренного пополнения формирования ВСУ личным составом принято решение лишить брони более 600 тыс. человек. В настоящее время она распространяется на 906 тысяч.

Курская область, 3 ноября

Диверсионно-разведывательный отряд Армии России. Фото © ТАСС / Александр Река

В Курской области наиболее жарко в районе Нового Пути, Дарьина, Нижнего Клина, Николаево-Дарьина, Новоивановки и Плёхова. Противник пытается наступать силами 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ.

В течение прошедшей недели неприятель усиливал свою группировку в районе Суджи. В свою очередь авиация ВКС РФ совершала регулярные воздушные налёты на позиции врага в Сумской области, расположенные близ Басовки, Журавки, Локни и других населённых пунктов. Всего в Курской области неприятель потерял свыше 28 600 бойцов, шесть танковых батальонов (180 машин), 1166 боевых бронированных машин и 288 единиц ствольной и реактивной артиллерии.

Для усиления Сумской группировки враг направил два танковых батальона и мотопехотную роту на БМП «Брэдли». Замечены две группы техники противника. Одна в районе Изюма, включает 30 танков, в том числе и «леопарды», а также 11 боевых машин пехоты вышеуказанного типа. Ещё 30 танков находятся в районе села Голубовка Сумской области.

В Киеве и в Вашингтоне разгоняют слухи о возможном присутствии сил КНДР в Курской области и вероятном скором появлении войск Сирии, Ирана и Китая на украинском ТВД. Судя по всему, Пентагон готовит новый оперативный замысел для ВСУ, который должен сработать за счёт эффекта внезапности. Командование ВСУ имеет в виду удар по Белоруссии. Уже наблюдается активность украинских Сил специальных операций на этом направлении. Под угрозой атак ДРГ белорусские военные, инфраструктурные, промышленные и энергетические объекты, включая БелАЭС.

Харьковская область, 3 ноября

За минувшую неделю с 26 октября по 2 ноября в зоне ответственности оперативной группы войск «Север» противник потерял 2810 солдат убитыми и ранеными. Наиболее кровопролитные бои шли в Волчанске и Охримовке. В результате 57-я мотопехотная бригада и 112-я бригада теробороны были сильно измотаны и обескровлены. Противник вынужден был провести внеочередную ротацию и ввести в бой резервы.

В свою очередь российская оперативная группировка войск (ОГВ) «Запад», преодолевая упорное сопротивление врага, значительно продвинулась к Купянску и заняла выгодные позиции в районе Петропавловки. Также войска ЛенВО полностью зачистили Колесниковку и Кругляковку, закрепились в этих населённых пунктах и атаковали врага, окопавшегося в Загрызове.

Противник старается удержать свои позиции вдоль берега реки. Войска ЛенВО наверняка приступят к подготовке форсирования реки Оскол для захвата плацдарма на противоположном берегу. И это действие определит весь замысел на зимнюю кампанию. После форсирования Оскола новой задачей для ОГВ «Запад» будет выход на рубеж Изюм – Балаклея с дальнейшим продвижением в направлении Полтавской области.

Донецкая Народная Республика, 3 ноября

Работа экипажей танков Армии РФ. Фото © ТАСС / Александр Река

Оперативная группа войск (ОГВ) ВС ФР «Юг» в боях на Северском, Славянском и Часовоярском направлениях серьёзно потрепала четыре механизированных, аэромобильную, десантную, горную бригады ВСУ и одно соединение украинской нацгвардии. Часов Яр, скорее всего, продержится под ВСУ до зимы. Затем у хунты на этом участке усилятся проблемы с комплектованием и пополнением войск, ожесточённость боёв на этом участке фронта велика как нигде. Противник в период с 26 октября по 2 ноября потерял 5390 бойцов.

Южнее, в Торецке и окрестностях, ведёт битву ОГВ «Центр». Противник значительно усилил Торецкий гарнизон и разместил свои войска на оставшейся под его контролем северо-западной части города, где бригады ВСУ вперемешку с формированиями нацгвардии, укомплектованными националистами. Но, несмотря на это, наши войска теснят противника и в самом Торецке, и в его пригородах. За минувшую неделю враг был выбит из Леонидовки.

На Покровском направлении войска ОГВ «Центр» освободили Селидово, Горняк, Цукурино, Измайловку, Новоселидовку и завязали бои за Ильинку, Кременную Балку и Вознесенку. Противник практически без сопротивления оставил все вышеперечисленные населённые пункты. Сказывается нехватка личного состава в рядах ВСУ и плохое его тыловое обеспечение. На этом направлении украинский фронт близок к развалу. В связи с этим Сырский постоянно обращается с требованием к офису президента — объявить всеобщую мобилизацию с понижением возрастного порога до 18 лет и в кратчайшие сроки набрать 300 тысяч рекрутов. В настоящее время ТЦК выполняет план только на 15–20%, что определяет неукомплектованность войск на передовой линии.

Украинская морская пехота вновь отметилась военными преступлениями. Бойцы 2-го батальона 35-й бригады КМП ВМСУ, сидящего в Курахове, вновь, как это было и в других местах, истязают и грабят местных жителей.

Наибольшего успеха на украинском ТВД достигла ОВГ «Восток», которая стремительно развивает наступление в направлении Константинополя и в направлении Курахова. Вслед за Богоявленкой российские войска вошли в Трудовое и частью сил повернули на Успенку. Также наши силы продвигаются на параллельном направлении, вдоль реки Сухие Ялы, и уже выбили неприятеля из восточной части Катериновки. Продолжается окружение Курахова. После взятия этого города путь для Армии России откроется до Днепра.

За неделю боёв потери врага в зоне ответственности ОГВ «Центр» превысили 3840 бойцов убитыми и тяжелоранеными. Уже не надеясь удержать Покровск, командование ВСУ затеяло строительство оборонительных линий на левом берегу Днепра в 10 километрах к востоку от Днепропетровска.

Херсонская область, 3 ноября

Работа операторов БПЛА Армии РФ. Фото © ТАСС / Александр Река

Силы ОГВ ВС РФ «Днепр» связали боевыми действиями в зоне своей ответственности и крайне измотали четыре механизированных, пехотную, горно-штурмовую бригады ВСУ, бригаду морской пехоты и пять бригад теробороны. Действуя дистанционно, с применением артиллерии, пилотируемой авиации и БПЛА, россияне уничтожили значительное число личного состава врага в районе Белозёрки, Казацкого, Токаревки. Основные потери понесли 121-я, 124-я и 126-я бригады теробороны. Сказывается плохая подготовка военнослужащих вышеуказанных украинских соединений. Уничтожено более 500 бойцов, до двух батарей ствольной артиллерии и три передовых пункта боепитания противника, а также около 30 автомобилей.

На данном участке фронта противник испытывает недостаток в дронах. Это связано с большим хищением в украинском военном ведомстве. Блогер Борис Рожин сообщил в своём ТК: «На Украине очередная коррупционная истерика. В рамках проекта «Армия дронов» было успешно украдено 600 000 000 гривен. Махинации строились на сознательном завышении закупочных цен. В целом участники схемы нанесли серьёзный ущерб ВСУ».

Авторы Александр Шарковский