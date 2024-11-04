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Регион
3 ноября, 23:29

Спецназ Росгвардии уничтожил операторов дронов ВСУ в курском приграничье

В Курской области были уничтожены позиции украинских операторов БПЛА. Как пишет ТАСС, цель была ликвидирована спецназом Росгвардии.

«Бойцами одного из спецподразделений Росгвардии была выявлена и незамедлительно уничтожена позиция, с которой противник осуществлял управление беспилотными летательными средствами в целях ведения наблюдения и нанесения ударов по нашим позициям», — рассказали агентству в пресс-службе Росгвардии.

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Ранее Life.ru писал, что бойцы морской пехоты ВС России начали движение на Суджу. Военным уже удалось зачистить сёла Мартыновка и Пушкарное, откуда до легендарного памятника Миг-29 — около 3,5 километра.

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VK / Минобороны РФ

Оксана Попова
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