Спецназ Росгвардии уничтожил операторов дронов ВСУ в курском приграничье
В Курской области были уничтожены позиции украинских операторов БПЛА. Как пишет ТАСС, цель была ликвидирована спецназом Росгвардии.
«Бойцами одного из спецподразделений Росгвардии была выявлена и незамедлительно уничтожена позиция, с которой противник осуществлял управление беспилотными летательными средствами в целях ведения наблюдения и нанесения ударов по нашим позициям», — рассказали агентству в пресс-службе Росгвардии.
Ранее Life.ru писал, что бойцы морской пехоты ВС России начали движение на Суджу. Военным уже удалось зачистить сёла Мартыновка и Пушкарное, откуда до легендарного памятника Миг-29 — около 3,5 километра.
VK / Минобороны РФ