Спецназ Росгвардии уничтожил операторов дронов ВСУ в курском приграничье

В Курской области были уничтожены позиции украинских операторов БПЛА. Как пишет ТАСС, цель была ликвидирована спецназом Росгвардии.

«Бойцами одного из спецподразделений Росгвардии была выявлена и незамедлительно уничтожена позиция, с которой противник осуществлял управление беспилотными летательными средствами в целях ведения наблюдения и нанесения ударов по нашим позициям», — рассказали агентству в пресс-службе Росгвардии.