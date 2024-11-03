Ветеран ВСУ назвал главное условие для капитуляции Киева

Если Киев за два месяца не мобилизует 160 тысяч человек, то будет подписана капитуляция. Об этом заявил адвокат и ветеран ВСУ Маси Найем. По его словам, сейчас бойцы на фронте находятся в состоянии эмоционального выгорания.