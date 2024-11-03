Ветеран ВСУ назвал главное условие для капитуляции Киева
Ветеран ВСУ Найем: Киев подпишет капитуляцию, если не мобилизует 160 тыс. бойцов
Если Киев за два месяца не мобилизует 160 тысяч человек, то будет подписана капитуляция. Об этом заявил адвокат и ветеран ВСУ Маси Найем. По его словам, сейчас бойцы на фронте находятся в состоянии эмоционального выгорания.
«Если 160 тысяч человек не придет мобилизоваться в течение следующих двух месяцев, мы подписываем капитуляцию. Ну, потому что это же честный ответ. Вы не хотите идти воевать, но кто-то это должен делать», — заявил Маси Найем в интервью LB.ua.
Напомним, что ранее на Украине уже заявили об обрушении фронта ВСУ. ВС РФ активно продвигаются на всех направлениях, на некоторых темпы продвижения достигают 5 километров в сутки. Даже Владимир Зеленский приказал отступать из-за нехватки бойцов на передовой. На этом фоне Киев продлил мобилизацию, а украинские работодатели объявили кадровую охоту на пенсионеров, которых пока не планируют пускать в мясорубку. Бывший главком ВСУ Валерий Залужный и вовсе допустил призыв женщин.
Shutterstock / FOTODOM / Shark9208888