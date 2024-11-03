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3 ноября, 11:33

«Такой страны больше не будет»: Военный эксперт отмерил срок для истощённой боями Украины

Эксперт Баранец: Украинской армии хватит ещё на 6-12 месяцев боёв

После успешной летне-осенней кампании Армии России у ВСУ посыпался фронт, о чём уже не стесняются говорить даже украинские военные и чиновники. На плачевное состояние войск противника повлияли сразу несколько факторов, отметил военный обозреватель kp.ru, полковник Виктор Баранец.

Среди основных причин провала ВСУ эксперт выделил нехватку боеприпасов, плохое управление армией и самое главное — дефицит кадров, приведший к усталости от боевых действий. В Верховной Раде даже говорят о сотне тысяч дезертиров, хотя их реальное число в два раза больше, уверен эксперт.

По его словам, Киев упорно шлёт в Курскую область и теряет там лучшие подразделения ВСУ, которые могли бы действовать на Донецком направлении. При этом доставать новое «мясо» для фронта становится всё труднее — жители Украины бунтуют против насильственной мобилизации. И пока люди жгут военкоматы, Владимир Зеленский вынужден искать помощи у наёмников, которым предлагает офицерские должности. Всё это ведёт ВСУ и Украину к полной катастрофе.

«Западные аналитики считают, что людского резерва для продолжения боёв ВСУ может хватить ещё на 6-12 месяцев. А затем — всё, такой армии и такой страны больше не будет», — подчеркнул Баранец.

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Ранее полковник ЛНР Виктор Киселёв также связал провал ВСУ на Донецком направлении с переброской лучших подразделений в Курскую область. По словам эксперта, «гениальный полководец» Зеленский ослабил фронт в ДНР ради яркого информационного эффекта.

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Telegram / Zelenskiy / Official

Борис Эльфанд
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