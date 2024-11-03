После успешной летне-осенней кампании Армии России у ВСУ посыпался фронт, о чём уже не стесняются говорить даже украинские военные и чиновники. На плачевное состояние войск противника повлияли сразу несколько факторов, отметил военный обозреватель kp.ru, полковник Виктор Баранец.

Среди основных причин провала ВСУ эксперт выделил нехватку боеприпасов, плохое управление армией и самое главное — дефицит кадров, приведший к усталости от боевых действий. В Верховной Раде даже говорят о сотне тысяч дезертиров, хотя их реальное число в два раза больше, уверен эксперт.

По его словам, Киев упорно шлёт в Курскую область и теряет там лучшие подразделения ВСУ, которые могли бы действовать на Донецком направлении. При этом доставать новое «мясо» для фронта становится всё труднее — жители Украины бунтуют против насильственной мобилизации. И пока люди жгут военкоматы, Владимир Зеленский вынужден искать помощи у наёмников, которым предлагает офицерские должности. Всё это ведёт ВСУ и Украину к полной катастрофе.

«Западные аналитики считают, что людского резерва для продолжения боёв ВСУ может хватить ещё на 6-12 месяцев. А затем — всё, такой армии и такой страны больше не будет», — подчеркнул Баранец.