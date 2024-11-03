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3 ноября, 10:04

«Неонацистов не осталось»: Полковник ЛНР объяснил провал Зеленского под Красноармейском

Полковник Киселёв: Провал ВСУ у Покровска вызван «гениальным» ходом Зеленского

Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / «Zelenskiy / Official»

Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / «Zelenskiy / Official»

Провал ВСУ на Красноармейском (Покровском) направлении связан с бездарными решениями Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака, которые возомнили себя полководцами. Об этом заявил полковник из ЛНР Виктор Киселёв. По его словам, киевский режим решил перебросить наиболее подготовленные подразделения в Курскую область ради яркого информационного эффекта, чем ослабил фронт в ДНР.

«В Соледаре, в Бахмуте год и полтора года назад соответственно особенно мотивированные вражеские военные, это были именно украинские неонацисты, пытались прорывать нашу оборону и выйти на захват Луганской и Донецкой областей. Так вот, их уже не осталось никого, абсолютно», — отметил собеседник «Царьграда».

На Донецкое направление вместо подготовленных отрядов ВСУ Зеленский решил забросить тыловые части и мобилизованных, добавил эксперт. Качестве украинских войск значительно снизилось, уверен Киселёв. Более того, противник всё чаще идёт на переговоры с ВС РФ о сдаче в плен.

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Напомним, ранее министр обороны России Андрей Белоусов высоко оценил действия российских солдат на Авдеевском и Красноармейском направлениях. По словам главы ведомства, успешные действия ВС РФ являются образцом храбрости и профессионализма.

Борис Эльфанд
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