Провал ВСУ на Красноармейском (Покровском) направлении связан с бездарными решениями Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака, которые возомнили себя полководцами. Об этом заявил полковник из ЛНР Виктор Киселёв. По его словам, киевский режим решил перебросить наиболее подготовленные подразделения в Курскую область ради яркого информационного эффекта, чем ослабил фронт в ДНР.

«В Соледаре, в Бахмуте год и полтора года назад соответственно особенно мотивированные вражеские военные, это были именно украинские неонацисты, пытались прорывать нашу оборону и выйти на захват Луганской и Донецкой областей. Так вот, их уже не осталось никого, абсолютно», — отметил собеседник «Царьграда».

На Донецкое направление вместо подготовленных отрядов ВСУ Зеленский решил забросить тыловые части и мобилизованных, добавил эксперт. Качестве украинских войск значительно снизилось, уверен Киселёв. Более того, противник всё чаще идёт на переговоры с ВС РФ о сдаче в плен.