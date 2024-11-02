Белоусов отметил храбрость русских солдат на Авдеевском и Красноармейском направлениях

Армия России, которая на данный момент находится на Авдеевском и Красноармейском (Покровском) направлениях, отлично справляется с врагом. Личный состав ВС РФ показывает себя образцом храбрости и профессионализма, заявил министр обороны России Андрей Белоусов.

«Успешные действия личного состава в боях на Авдеевском и Красноармейском направлениях являются образцом храбрости и высокого профессионализма, в результате которых противник несёт существенные потери и продолжает отступление», — заявил глава ведомства.

Белоусов направил телеграмму с поддержкой бойцам 114-й отдельной мотострелковой бригады, освободившей Кураховку в ДНР. Он также отметил, что военнослужащие бригады шаг за шагом приближают день полного освобождения Донбасса.