Белоусов отметил храбрость русских солдат на Авдеевском и Красноармейском направлениях
Белоусов: Успешные действия ВС РФ являются образцом храбрости и профессионализма
Армия России, которая на данный момент находится на Авдеевском и Красноармейском (Покровском) направлениях, отлично справляется с врагом. Личный состав ВС РФ показывает себя образцом храбрости и профессионализма, заявил министр обороны России Андрей Белоусов.
«Успешные действия личного состава в боях на Авдеевском и Красноармейском направлениях являются образцом храбрости и высокого профессионализма, в результате которых противник несёт существенные потери и продолжает отступление», — заявил глава ведомства.
Белоусов направил телеграмму с поддержкой бойцам 114-й отдельной мотострелковой бригады, освободившей Кураховку в ДНР. Он также отметил, что военнослужащие бригады шаг за шагом приближают день полного освобождения Донбасса.
Ранее Life.ru рассказывал, что наши парни смогли освободить ещё два населённых пункта в зоне СВО. Под контроль России перешли Кураховка в Донецкой Народной Республике и Першотравневое в Харьковской области. Армия ВС РФ продолжает уверенно наступать, углубляясь на территории врага всё дальше.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ / Дмитрий Харичков