В ходе выполнения задач специальной военной операции российские бойцы освободили ещё два населённых пункта. Под контроль наших парней перешли Кураховка в Донецкой Народной Республике и Першотравневое в Харьковской области, уточнили в Минобороны РФ.

Как уже рассказывал Life.ru, бойцы нашей армии уверенно наступают, углубляясь на территории врага всё дальше. Раз за разом они освобождают всё новые и новые населённые пункты. Так, например, всего за неделю под контроль ВС РФ перешли сразу 12 пунктов. Как отметил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, падение 12 городов и сёл под Угледаром обвалило фронт на Южно-Донецком направлении.