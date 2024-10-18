«Украинский президент, как упырь, напьётся кровушки»: Всплыло до жути точное предсказание Доренко

Ныне покойный телеведущий Сергей Доренко, оказывается, за семь лет до начала СВО предсказал конфликт между Россией и Западом, причём до жути точно. Журналист даже объяснил, при каких условиях Киев подпишет мирный договор с Москвой. По его словам, мир наступит лишь тогда, «когда украинский президент, как упырь, напьётся, булькая, кровушки своих сограждан».

На за записи 2015 года Доренко даёт прогноз на десять лет вперёд, мол, в 2025 году «война будет, и очень интенсивная». Он утверждает, что англосаксы, а особенно США не могут допустить, чтобы Россия и Германия правили Европой от Лиссабона до Владивостока.

«Украина до поры будет просто взрывным механизмом передела Европы, войны против Европы, войны против России», — цитирует Доренко kp.ru.

Однако после Украины в конфликт втянут Белоруссию, потом Прибалтику, а потом и Черноморский регион, предсказал журналист. По его словам, задача России в конфликте с Западом не только выстоять и выйти окрепшей, но и навести порядок на Украине.

«Ну, не сейчас, не с ноля часов в воскресенье. Рано ещё. Украинская нацистская истерика ещё не напилась кровушки украинской», — подчеркнул покойный телеведущий.